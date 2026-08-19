快訊

白宮戰略大轉彎！川普喊停伊朗談判 改用時間逼德黑蘭低頭

準「沙德爾」颱風未來7天朝沖繩進逼 粉專：強度可達中颱

聽新聞
0:00 / 0:00

春美、孫凱琳歌劇團參演鍘美藝術節「無政治立場」 母女聯手演負心漢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
春美歌劇團副團長孫凱琳昨晚證實將參加「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，春美歌劇團團長郭春美親自帶領大公演「施公審負心」，以及孫凱琳歌劇團的「包公鍘陳世美」，「母女聯手，表演出不同風格的大渣男」。圖／取自孫凱琳臉書
春美歌劇團副團長孫凱琳昨晚證實將參加「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，春美歌劇團團長郭春美親自帶領大公演「施公審負心」，以及孫凱琳歌劇團的「包公鍘陳世美」，「母女聯手，表演出不同風格的大渣男」。圖／取自孫凱琳臉書

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚風波引起關注，Threads蘇姓網友為她抱不平，發起「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，將於9月下旬舉辦。春美歌劇團副團長孫凱琳昨晚證實受邀，將由春美歌劇團團長郭春美親自帶領大公演「施公審負心」，以及孫凱琳歌劇團的「包公鍘陳世美」，「母女聯手，表演出不同風格的大渣男」。

孫凱琳昨晚在臉書和Threads等社群平台發聲明，內容指非常榮幸受邀演出「陳世美反奸」這齣傳統戲，早在很久之前，陳世美反奸、杜三春活捉顏世玉、施公案、顏繼章反奸此類的戲劇就已經存在，「所以絕不是為誰量身定做」。

聲明指出，對於傳統藝術表演者來說，非常願意接受各方邀約表演，宣揚傳統文化、並擴展傳統戲曲觀眾，所以任何可以讓我們推廣歌仔戲的機會，都會把握感恩。「有沒有時間，有，有沒有劇本，有。好，那就演」。對春美歌劇團來說，就是這麼簡單，可以以自身所學的技藝去拓展、去讓更多人認識，「對於我們來說，沒有因為要代表什麼，所以去做些什麼」。

聲明內容指出，「我們做過造勢活動、多年前媽媽有跟阿扁拍過照，也有馬英九的合影，我們毫無任何因為某政治立場，才做某表演，服務的全是觀眾，來自全世界的觀眾，不分國籍，不分男女，不分老幼，都抱持感恩之心。對於反奸戲，確實是我拿手又喜歡的，一念好人、一念壞人，這種具挑戰性的層次堆疊表演，我超喜歡的。BL劇也可以、霸道總裁媽媽最拿手、潘金蓮裡的武松，為國捐軀的判官、孝心嫁妹的鍾馗，各種各種，我們都可以演。誰讓我們安居樂業誰都可以，誰讓我們有錢賺，誰都可以，誰愛護傳統戲曲，誰都可以，我只要安安心心活著，腳踏實地的走著」。

孫凱琳表示，9月19日先由孫凱琳歌劇團開台大公演「包公鍘陳世美」，9月20日春美歌劇團團長郭春美親自帶領大公演「施公審負心」。兩天大戲隆重登場，歡迎四面八方的好友蒞臨看戲。至於時間、地點待發布，必定將最好的表演呈現給觀眾。

「看凱琳如何在第一天飾演負心漢，第二天如何審負心漢」，孫凱琳表示，看春美如何演繹負心漢，母女聯手，表演出不同風格的大渣男。「我們到時候見」。

陳幸妤 趙建銘 渣男

延伸閱讀

替陳幸妤抱不平！台南男自費號召開演「鍘美案」嗆聲：演到退房子

影／趙建銘女大生女友在這間大學 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

影／七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過情人節？

挺趙建銘女病患被指「獄友小三」否認反批 陳幸妤：應該是我認錯人了

相關新聞

「執政權再大，大不過憲法」 韓國瑜轟政院不副署法案動搖憲政

立法院上周完成總預算案三讀後，立法院長韓國瑜喊 話行政院不要不副署立院三讀法案，結果行政院長卓榮泰仍決定不副署兒少未來帳戶條例等法案。韓國瑜昨晚在臉書說了重話，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

總預算追加規模將逾3千億元 包含油氣補貼、調增軍公教加給等

立法院日前三讀通過一一五年度中央政府總預算案，行政院預告將提追加預算。據了解，追加預算將包含因應中東情勢的油氣補貼、調增軍公教加給等八類，推估追加規模將逾三千億元；考量立法院尚未送出三讀函文、總統也未公布，無法趕在廿日院會與明年度總預算案一同送出。

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

行政院長卓榮泰不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜不忍了重話批評「執政權再大，都大不過憲法」，半夜又再度於臉書下方留言批，試問行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？

冷眼集／韓院長再動怒 賴卓還要續踩立院？

立法院長韓國瑜在朝野協商驚天一怒，讓史上卡關最久的總預算案送出立院，結果賴清德總統不領情，行政院長卓榮泰更把韓國瑜喊話當耳邊風。韓國瑜不忍了，昨怒批「執政權再大，都大不過憲法」；基於憲法權力分立原則，卓榮泰還要把立院踩在腳底下，繼續不副署立院三讀法案嗎？

相對論／2027台海危機？蘇起：兩岸情勢3緊繃 洪奇昌：台灣社會2迷思

聯合報相對論重磅出發，距相對論二○○四年一月六日「誕生」已廿二載，它不只是故事，也是時代記憶，相對論細火慢燉，不必八卦字字動人。

雙北藍白競合…蔣萬安承諾集體站台 李四川「一起顧」

雙北藍白共用市長參選人母雞，議員選戰面臨競合，北市藍營初步共識是市長蔣萬安幫白營輔選採集體站台，避免幫個別參選人。新北市長參選人李四川跑行程時，議員參選人緊跟，李作法是「藍白小雞一起顧」，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，新北態度相對開放，對輔選界線沒訂得太僵固，最大目標是爭取選票極大化，藍、白或中間選都要爭取。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。