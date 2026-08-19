春美、孫凱琳歌劇團參演鍘美藝術節「無政治立場」 母女聯手演負心漢

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚風波引起關注，Threads蘇姓網友為她抱不平，發起「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，將於9月下旬舉辦。春美歌劇團副團長孫凱琳昨晚證實受邀，將由春美歌劇團團長郭春美親自帶領大公演「施公審負心」，以及孫凱琳歌劇團的「包公鍘陳世美」，「母女聯手，表演出不同風格的大渣男」。

孫凱琳昨晚在臉書和Threads等社群平台發聲明，內容指非常榮幸受邀演出「陳世美反奸」這齣傳統戲，早在很久之前，陳世美反奸、杜三春活捉顏世玉、施公案、顏繼章反奸此類的戲劇就已經存在，「所以絕不是為誰量身定做」。

聲明指出，對於傳統藝術表演者來說，非常願意接受各方邀約表演，宣揚傳統文化、並擴展傳統戲曲觀眾，所以任何可以讓我們推廣歌仔戲的機會，都會把握感恩。「有沒有時間，有，有沒有劇本，有。好，那就演」。對春美歌劇團來說，就是這麼簡單，可以以自身所學的技藝去拓展、去讓更多人認識，「對於我們來說，沒有因為要代表什麼，所以去做些什麼」。

聲明內容指出，「我們做過造勢活動、多年前媽媽有跟阿扁拍過照，也有馬英九的合影，我們毫無任何因為某政治立場，才做某表演，服務的全是觀眾，來自全世界的觀眾，不分國籍，不分男女，不分老幼，都抱持感恩之心。對於反奸戲，確實是我拿手又喜歡的，一念好人、一念壞人，這種具挑戰性的層次堆疊表演，我超喜歡的。BL劇也可以、霸道總裁媽媽最拿手、潘金蓮裡的武松，為國捐軀的判官、孝心嫁妹的鍾馗，各種各種，我們都可以演。誰讓我們安居樂業誰都可以，誰讓我們有錢賺，誰都可以，誰愛護傳統戲曲，誰都可以，我只要安安心心活著，腳踏實地的走著」。

孫凱琳表示，9月19日先由孫凱琳歌劇團開台大公演「包公鍘陳世美」，9月20日春美歌劇團團長郭春美親自帶領大公演「施公審負心」。兩天大戲隆重登場，歡迎四面八方的好友蒞臨看戲。至於時間、地點待發布，必定將最好的表演呈現給觀眾。

「看凱琳如何在第一天飾演負心漢，第二天如何審負心漢」，孫凱琳表示，看春美如何演繹負心漢，母女聯手，表演出不同風格的大渣男。「我們到時候見」。