影／七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過情人節？

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，昨天更指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國」，「然後我很想要去冰島，那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」，心疼陳幸妤的民眾紛紛送花與卡片到診所為她加油打氣。

今天上午陳幸妤從台南市東區住家走路前往診所上班途中，記者詢問「明天七夕情人節要怎麼慶祝」；陳幸妤笑著反問「七夕情人節？我現在要跟誰過七夕情人節啦？」不過診所內目前已充滿民眾的祝福花束，支持民眾要祝福陳幸妤未來「只走花路」，室內香氣四溢。

近日每天都有許多支持者向花店訂購花束送到陳幸妤的牙醫診所，送花的花店人員說，是客人打電話說要訂花送給陳醫師表達支持，最近每天都有人向他們訂花給陳醫師；另因明天七夕情人節，也有送紅色玫瑰花束祝福陳幸妤情人節快樂，上面寫滿祝福小語並留下署名。

有人卡片上寫「勇敢，使妳更堅強；智慧，讓生命綻放，獻給尊敬的陳醫師」，或是寫「加油！妳是最棒！」、「關關難過關關過，陳醫師，情人節快樂」、「歲月洗盡鉛華，願妳往後餘生，眼裡有光，心向燦爛，步履從容，只走花路」，表達支持者對她的祝福和肯定。

也有署名「台南霸氣女子」卡片寫下「願台灣如妳勇敢，幸福常在，妤生（與「妤」同音）順遂」；另因陳幸妤受訪表示「對啊，我很喜歡Snoopy啊」，今天下午也有人訂豆花並以Snoopy的卡片寫下祝福語，送給陳幸妤以及診所內護理師打氣，陳幸妤均微笑表達謝意。

陳幸妤昨天說「他關完，我跟他說，我們以後能不能常常出國？然後我很想要去冰島，三個小孩大了，全家五個人從來沒有一起出國過，因為他在我小兒子還沒出生就被關，之後就限制出境。我的心願就是全家一起開開心心出國，那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人，他已經質變了，我卻不知道。」

今天下午也有人訂豆花並以Snoopy的卡片寫下祝福語，送給陳幸妤以及診所內護理師打氣。圖／民眾提供

今天下午也有人訂豆花並以Snoopy的卡片寫下祝福語，送給陳幸妤以及診所內護理師打氣。圖／民眾提供

陳幸妤診所內目前已充滿民眾的祝福花束，支持民眾要祝福陳幸妤未來「只走花路」，室內香氣四溢。圖／民眾提供

陳幸妤診所內目前已充滿民眾的祝福花束，支持民眾要祝福陳幸妤未來「只走花路」，室內香氣四溢。圖／民眾提供

陳幸妤診所內目前已充滿民眾的祝福花束，支持民眾要祝福陳幸妤未來「只走花路」，室內香氣四溢。圖／民眾提供

陳幸妤診所內目前已充滿民眾的祝福花束，支持民眾要祝福陳幸妤未來「只走花路」，室內香氣四溢。圖／民眾提供

陳幸妤診所內目前已充滿民眾的祝福花束，支持民眾要祝福陳幸妤「情人節快樂」，室內香氣四溢。圖／民眾提供

陳幸妤診所內目前已充滿民眾的祝福花束，支持民眾要祝福陳幸妤未來「只走花路」，室內香氣四溢。圖／民眾提供

今天下午也有人訂豆花並以Snoopy的卡片寫下祝福語，送給陳幸妤以及診所內護理師打氣。圖／民眾提供