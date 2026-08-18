【重磅快評】陳幸妤例子在前 行政院還要堅持自己的「未來帳戶」？

立法院日前通過「台灣兒少及未來帳戶條例」，不過行政院已經宣布不會副署，還是要強推政院版的「兒少及未來專戶」。撇開這種不副署的作法已經嚴重違憲，行政院是赤裸裸的擴權，恰好也有一個最新的例子，證明藍白版本的「兒少未來帳戶」，確實遠勝行政院版。

這個例子，就是陳幸妤指控，她為3個孩子存的2300萬元教育基金專戶，疑似遭到前夫趙建銘私自挪用，她的大兒子趙翊安開口討要還討不到。根據陳幸妤的說法，她從3個小孩小時候就幫他們存款，且是定存，三個帳戶分別登記在三個小孩名字下，原本是由她管理，後來，趙建銘說他要管，密碼和網銀就變成在趙建銘那邊。如今這筆錢不知道去哪了，趙建銘也講不出來，希望趙建銘歸還這筆錢。

這樣的例子，恰好可以用來說明行政院和藍白版本的「兒少未來專戶」最大差異。兩個版本都有一筆必須等到小孩18歲才能解凍的「第一桶金」。表面上看，藍白版本的是39萬元，行政院版本的是36萬元，差距不大。但因為藍白版本有引入「家長和企業自提加碼」的機制，實際上是「行政院版本給小孩的是固定36萬元」，但藍白三讀通過的版本卻是「以39萬元為下限，可以再往上加碼」。

因此如果以陳幸妤和趙建銘的例子看，在行政院的版本下，儘管陳幸妤為三個孩子另外開了帳戶，因為帳號密碼在家長手上，存入的錢還是可能被提錢拿出來用掉。原本為小孩存「第一桶金」的原意不但蕩然無存，而且可能成為父母其中一方竊占全部資金的管道。

但如果是藍白的版本，「陳幸妤們」完全有可能直接將錢存入由政府代管的「兒少未來帳戶」中，加上有租稅優惠的誘因，不另外開帳戶的動機更強。因此這筆錢也就可以完整的存在孩子的帳戶裡，不會被別有用心的「趙建銘們」拿出來自行花用，孩子的權益也因此能獲得保障。

行政院說了很多「不副署」藍白版本「兒少未來帳戶」的理由，但其實背後理由只有一個，就是「政策利多只能由執政黨來給，在野黨不能」；但有陳幸妤這個血淋淋的例子在前，行政院還要為了一己私心，堅持自己提出的方案嗎？