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陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

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陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，昨天受訪指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家」，想法論調已經變成藍綠的問題；今天再說明，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。

陳幸妤今天下午1時許，在診所中午休息時間準備走回台南市東區的住家休息，面對記者詢問「趙建銘有抱怨說娶妳對他的官司好像沒有幫助」，陳幸妤受訪表示「他應該是抱怨娶我把他的人生毀掉」，他覺得有關聯就是有關聯，這是他心理感受的問題。

陳幸妤指出，趙建銘說是有立委講的、有所本，他確實聽到的，「到底怎樣聽到的我不知道，我問他到底是誰講的，他也不講」；他心裡就一個結，覺得有這件事，「就是他被關是我爸點頭的嘛，就像民眾黨創黨主席柯文哲討厭賴清德總統，柯文哲不是也一直說賴清德把他抓去關」。

陳幸妤說，趙建銘就跟柯文哲一樣，「趙建銘就覺得是我爸爸弄進去關的，所以趙就不跟我爸講話了」，這也沒什麼好反應的，就像柯文哲不會跑去跟賴清德溝通。

陳幸妤昨天談趙建銘「他都覺得是我這裡錯啦，然後都說他很可憐，他20年來我都沒在關心他，他沒感受過愛；然後回家都很可憐，沒飯吃」、「他現在是恨整個扁家，整個想法那個論調已經變成藍綠的問題了，我要怎麼再跟他過下去？」

陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。記者袁志豪／攝影

趙建銘 陳幸妤 柯文哲

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