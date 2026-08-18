為陳幸妤出口氣 名嘴集資演鍘美案：明年普發1萬最佳用法 歡迎來看戲

前總統陳水扁的女兒陳幸妤與前夫趙建銘婚變風波，持續發燒。名嘴王瑞德今天在Threads、臉書等社群平台宣布，他與其他名嘴等共5人集資5萬元，將支持率先宣布在台南演出歌仔戲「包青天怒鍘陳世美」，「台灣正義聯盟大集結，政府明年要發的1萬塊有最佳用法」。

王瑞德表示，包括他和好友486先生、台灣之光淡水老張、名嘴陳東豪和張益贍，共集資5萬元，將支持率先宣布在台南演出歌仔戲「包青天怒鍘陳世美」。至於有善心人士要全部自費請來布袋戲和歌仔戲，他們樂觀其成，但是為了完成其自費付出心願，將不予支援。希望人間有正義、渣男當唾棄。

他說，至於陳幸妤是被害人，「我們是為全台灣女性出一口氣，當然不必經過她同意，為免二次傷害，也不會邀請她參加」。待時間、地點確定，將會正式公布通知，「歡迎大家一起來看戲！包青天怒鍘負心漢、薄情郎的渣男」。