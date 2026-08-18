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時間軸／閃婚成駙馬、台開案入獄到離婚風暴 趙建銘25年沉浮錄

聯合新聞網／ 綜合報導
前總統陳水扁女婿趙建銘。聯合報系資料照
前總統陳水扁女婿趙建銘。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日公開證實已離婚，結束與趙建銘長達約25年的婚姻，並在其診所的Google評論留1星負評，指控前夫對妻兒冷淡、涉及男女關係，以及婚姻期間多項爭議，再度讓這名曾被稱為「第一女婿」、「駙馬爺」的醫師成為輿論焦點。究竟趙建銘是如何從前途一片光明的骨科名醫、第一駙馬，一夕落馬入獄，出獄後更與妻子陳幸妤反目離婚呢？以下為您整理。

2000年以前 ▚ 台南出生的台大骨科醫

趙建銘1972年出生於台南，1991年進入台灣大學醫學系，畢業後進入台大醫院骨科體系發展，曾擔任住院醫師、住院總醫師、主治醫師。後於2003年12月起擔任行政院衛生署台北醫院主治醫師，2004年12月至2007年2月間任職台大醫院骨科部，具有公務員身分。

2016年陳幸妤（左）牙醫診所開幕活動，陳幸妤的丈夫趙建銘（右）一起現身。聯合報系資料照
2016年陳幸妤（左）牙醫診所開幕活動，陳幸妤的丈夫趙建銘（右）一起現身。聯合報系資料照

2000年 ▚ 與陳幸妤相戀閃婚，成為第一家庭女婿

2000年時他透過台大醫學院老師韓毅雄的介紹認識陳幸妤，兩人相識後迅速交往，2001年初便進入熱戀，同年4月戀情曝光，很快地於7月訂婚、並於9月27日結婚，從相識到走入婚姻，時間不到一年。由於陳水扁於2000年當選總統、2001年就任，趙也因此成為外界口中的「第一女婿」、「駙馬爺」。

不過，當時有媒體爆料，趙建銘在認識陳幸妤前有一位交往4年的鍾姓女友，後來迅速結束此段感情，對陳幸妤展開積極追求。

2005年 ▚ 台開案、國務機要費偽證案爆發

雖然趙建銘以「第一女婿」身分受到關注，但他婚後真正引發全台關注的重大事件，是「台灣土地開發公司（台開）內線交易案」，該案起點可追溯至2005年的「三井宴」 。

2005年趙建銘與當時台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於台北三井日料餐廳聚餐，過程中取得台開尚未公開的重大資訊，包括約165億元聯貸案及不良債權融資等消息。法院認定，趙建銘與父親趙玉柱買進台開股票，待股價上漲後出售獲利，涉及證券交易法內線交易罪。

他於2006年遭羈押，案件歷經16年審判及多次更審，刑度曾一度判到7年，最終2021年最高法院判刑3年8個月定讞，另因國務機要費偽證案，合併應執行刑為3年10個月。後於2021年10月入監，2023年4月獲准假釋出獄。

國務機要費偽證案為2006年台灣高檢署偵辦前總統陳水扁國務機要費案，趙建銘與陳幸妤、陳致中因提供消費發票進行不實核銷，遭到傳喚。前第一夫人吳淑珍被控於官邸教唆3人向檢方虛偽證稱，2011年時被判9月，趙建銘、陳幸妤、陳致中均判3月，陳幸妤獲緩刑2年，趙建銘後來已易服社會勞動。

2021～2023年 ▚ 入監服刑到假釋出獄

2021年台開案定讞後，趙建銘於同年10月提前向台中地檢署報到，發監服刑；2023年4月申請假釋獲准，實際服刑約1年半。

出獄後，趙建銘重新投入醫療工作，在台南開設「兆福脊椎骨科診所」，陳水扁曾以前總統身分贈送祝賀花籃，力挺女婿開業。不過據陳幸妤透露，診所所在地的房產約價值6000萬元，當初由她購買後贈與趙建銘，房貸則仍有部分留在她名下，之後又說明貸款是兩人一起付的。

此外，2023年趙建銘出獄不久，與他感情甚篤的弟弟趙建勳便因腦動脈瘤破裂猝逝，據傳也是趙陳感情生變原因之一。

表／AI協作
表／AI協作

2025年至今 ▚ 與陳幸妤離婚爆發多重爭議

據陳幸妤表示，趙建銘出獄後「性情大變」，時常將她當空氣，兩人長久不交談，後於2025年6月簽字離婚。不過，婚姻雖已終結，但兩人的糾葛並未隨之結束。

2026年8月，陳幸妤在50歲生日前夕，突自稱「前妻」於趙建銘的兆福脊椎骨科診所留下Google一星負評，爆料兩人已離婚，指控前夫無情無義，對家人醫療敷衍冷淡，還與診所護理師交往密切，建議診所患者就醫時應慎選醫師，後續又陸續揭露趙建銘男女關係複雜、挪用3名兒子共2300萬教育基金等，風波未因趙避不回應而平息，反而愈演愈烈。

陳幸妤離婚開撕哪些內幕？

  • 6000萬元診所房產由她購買後贈與趙建銘，但貸款卻仍在陳幸妤名下。

  • 3名兒子約2300萬元教育基金疑遭挪用，她多次要求說明卻未獲合理交待，趙也未歸還。

  • 對家人醫療敷衍，二兒子打球骨折，只打PRP，未見好轉才去拍MRI查病因；小兒子手腕疼痛多年，也只建議吃藥、打針，沒有詳細找出原因；陳幸妤肩膀肌腱斷裂，卻被當五十肩治療，還私下帶類固醇等針劑回家幫她施打。

  • 吳淑珍病危時希望見趙建銘，卻未獲探視。

  • 批評趙建銘出獄後對妻兒及陳家態度丕變，與她幾乎沒有互動。

  • 點名趙建銘與護理師許芊芊交情匪淺，還與她同遊義大利、北海道，不過許隨後澄清是「員工旅遊」。

  • 指控趙建銘婚姻期間存在多段感情糾葛，目前新交往對象疑似女大學生。

趙建銘診所貼出公告，指趙醫師已非公眾人物，本診所目前不接受媒體採訪，亦不回應私人事項，診所將以病人權利與醫療為優先。聯合報系資料照
趙建銘診所貼出公告，指趙醫師已非公眾人物，本診所目前不接受媒體採訪，亦不回應私人事項，診所將以病人權利與醫療為優先。聯合報系資料照

陳幸妤 趙建銘

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