挺趙建銘女病患被指「獄友小三」否認反批 陳幸妤：應該是我認錯人了

前總統陳水扁女兒陳幸妤指贈與6千萬店面給前夫趙建銘、貸款留在她名下，有趙的女患者幫澄清「趙建銘未讓陳幸妤背貸款」，陳幸妤昨受訪說，自稱16年病患的女子，是「趙的獄友小三」；今天陳幸妤表示，有朋友說女病患不是她講的那一位，「應該是我認錯人了」。

陳幸妤昨天受訪指出，看到照片才想到，趙建銘出國同行友人就是關在一起的獄友，「他們在監獄裡整天沒事嘛，365天一直聊聊，到最後很有感情啊，都比老婆好嘛、互相切磋、關一次出來功力大增」、「看到跟趙建銘一起出國男生的臉，突然想到，自稱16年病患的人，是趙建銘獄友的小三」。

該名女子昨天接受本報採訪澄清「我真的不是獄友的小三啊、我有任何當過小三的證據嗎？」丈夫沒坐過牢，並非趙建銘獄友，她可以申請良民證證明丈夫未曾有任何官司，請陳幸妤點名一下獄友姓名，並反批「公眾人物說話要有憑有據，這樣波及無辜」。

陳幸妤今天上午9時許受訪表示，昨天有一個朋友傳給她說女病患不是她講的那一位，女病患老公不是獄友、沒有犯罪過，「那應該是我認錯人了」；媒體再詢問「是否會透過法律途徑索討6千萬的店面及2300萬的教育基金」，陳幸妤說「贈與的是已經確定要不回來，教育基金除非小孩告爸爸侵占。」

2300萬教育基金都是在孩子名下的帳戶，但由趙建銘保管帳戶密碼、網銀，趙聲稱要幫孩子投資理財；陳幸妤認為，應該不至於走法律途徑，不可能搞成這樣子，看能不能私下解決。」對於鏡周刊報導，陳幸妤的離婚日期是2025年6月12日，陳幸妤則證實是這一天沒錯。

另外，對於有網友要號召在台南市中西區五妃街趙建銘骨科診所旁申請封街大演歌仔戲「包公斬駙馬」，還要舉辦「鍘美藝術節」，陳幸妤直喊「麥亂啦」，街坊鄰居還要工作，「那無聊啦。」

陳幸妤表示，有一個朋友傳給她說女病患不是她講的那一位，女病患老公不是獄友、沒有犯罪過，「那應該是我認錯人了」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示，有一個朋友傳給她說女病患不是她講的那一位，女病患老公不是獄友、沒有犯罪過，「那應該是我認錯人了」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示，有一個朋友傳給她說女病患不是她講的那一位，女病患老公不是獄友、沒有犯罪過，「那應該是我認錯人了」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示，有一個朋友傳給她說女病患不是她講的那一位，女病患老公不是獄友、沒有犯罪過，「那應該是我認錯人了」。記者袁志豪／攝影