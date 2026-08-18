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替陳幸妤抱不平！台南男自費號召開演「鍘美案」嗆聲：演到退房子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台南網友號召鄉民發起「鍘美藝術節」，規劃邀請劇團在趙建銘診所附近連續演出。記者袁志豪／攝影
一名台南網友號召鄉民發起「鍘美藝術節」，規劃邀請劇團在趙建銘診所附近連續演出。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤趙建銘傳出離婚風波，後續財產與感情糾葛持續引發社會關注。一名台南網友日前在Threads針對趙建銘的相關爭議表達強烈不滿，號召鄉民發起「鍘美藝術節」，規劃出資邀請在地劇團在趙建銘診所附近連續演出《鍘美案》，表達台南在地人挺「台南女兒」的立場。

原PO痛批，身為台南人看到台南更生人欺負台南的女兒「越看越氣」，質疑對方偷吃被離婚還有臉拿房子與撫養費，並表示自己常在台南辦謝神戲，雖手頭劇團無《鍘美案》戲目，但徵求認識戲班者協助，自己全額出資不必募款，打算在趙建銘開業時間於診所對面或附近申請路權，連演三天，甚至嗆聲「演得好的話再加一個大紅包」。

原PO呼籲其他台南鄉親若想加碼請雞排、全糖珍奶或加場皆可自便，要讓大家看到台南人有多護自己的女兒。只要找到願意演出的戲班並向市政府成功申請到路權就會開演，希望藉此「演到不要臉的退房子」。

隨後原PO更新「鍘美藝術節」，拍胸脯保證自己絕對不會臨陣脫逃，表示「台灣經濟那麼好，只是拿損益的一小部分出來教趙姓更生人如何做人而已」，強調此舉絕非為了譁眾取寵或爭取流量，其本身工作亦無此需求。

針對具體規劃，原PO透露活動時間暫定於九月初，可能規劃在九月二、三、四號連演三天，若反應良好九月六、七、八號會再加碼三天。目前已請台南在地戲團專門為此事重寫新劇本。最後強調，趙建銘的行為「已觸犯台灣人底線」，並表明立場喊話「我們台南人教出來的垃圾我們自己回收」。

陳幸妤 趙建銘

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