陳幸妤「我等20年」開撕趙建銘 王至德：婚姻問題裡冷暴力最讓人無力

前總統陳水扁女兒陳幸妤一句「我等20年」，讓全民心疼。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，在所有婚姻問題裡，冷暴力是最讓人無力的一種。吵架也好，爭執也好，至少可以知道問題出在哪裡；就算吵翻了，至少雙方知道關係可能走不下去了。但冷暴力不同。

陳幸妤昨天再度爆料前夫趙建銘疑在離婚前出軌，她受訪時說，趙建銘曾帶許女去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。「義大利我也很想去啊，你知道他20年限制出境不能出國，你知道我這樣子等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國嘛，對不對？等20年，好，你說你回來你不愛我了沒關係，那你老實講」。

陳幸妤說，她很想去冰島，3個孩子孩大了，全家5個人從來沒有一起出國過，「因為他在我小兒子還沒出生他就被關，之後就限制出境了。我的心願就是全家一起開開心心出國，那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。

王至德表示，趙建銘長年受限於出境問題，直到2023年假釋出獄，陳幸妤期待的是一家五口終於能一起出國。陳幸妤想去冰島，也想跟丈夫、孩子好好創造一些共同回憶。但這個願望沒有實現。「義大利我也很想去啊」，這句話聽起來很平淡，卻讓人覺得特別心酸。

趙建銘出獄後，兩人的關係逐漸降到冰點。陳幸妤形容，趙建銘已經好幾年沒有跟她互動，她在家裡「像幽靈、像鬼一樣」，對方彷彿看不見她的存在。且她早在30歲動過離婚念頭，陳水扁勸她再忍耐。王至德表示，但陳幸妤最後等到的，似乎不是修復，而是更深的疏離，是長期的冷暴力。

王至德表示，讓人替陳幸妤覺得委屈的是結束實質婚姻的方式，竟然是趙建銘趁陳幸妤赴美參加大兒子畢業典禮期間，連夜搬空自己的私人物品，沒有預先告知，也沒有正式告別。陳幸妤返台後才發現，這段婚姻已經被用這樣的方式畫上句點。

「在所有婚姻問題裡，冷暴力是最讓人無力的一種」。王至德表示，明明知道有問題，卻說不出問題在哪裡；想溝通，對方不回應；想吵架，對方不理會；想結束，又覺得好像沒有這麼嚴重。想修復關係，卻又無從下手，因為對方根本不跟你溝通。

「冷暴力是一種窒息、持續讓人感到不舒服的關係」。王至德說，時間久了，會讓人從疑惑、絕望，到憤怒；從努力挽回，到徹底放棄。最後，可能只剩下不顧一切想離開的念頭。他曾處理過女客戶受到丈夫長期冷暴力對待的案件，女方從無所適從，到努力扭轉關係，再到徹底放棄，最後失去理智。最後，她甚至願意放棄一切也要離婚。可見長期冷暴力，真的可能把一個人逼到幾乎失去理智。

陳幸妤等了20年，王至德表示，沒等到夢想中的全家出國，只等到長期的冷暴力。也難怪會如此憤恨不平；也難怪會在Google評論留下毀滅性的一星評論；也難怪近日會不斷把過去所有的不滿講出來，因為那不是一天、兩天累積的情緒，是可能讓人喪失理智的憤怒。

王至德表示，陳幸妤只是一個努力活著的人，現實卻讓陳幸妤不斷被捲入情緒風暴之中。從媒體追逐、家人捲入司法事件、丈夫入獄，到如今的離婚風暴，讓人覺得很感慨。只希望一個這麼努力活著的人，未來能過著幸福快樂的日子，「也很擔心再爆料下去，風向變了，對她可能又是另一次的傷害了」。