陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 她怒：我真的不是啊

醫師趙建銘的女患者前天幫澄清「許芊芊並非趙建銘的曖昧對象」、「趙建銘未讓陳幸妤背貸款」，前妻陳幸妤今受訪指她是「趙的獄友小三」；對此，本報求證女患者，她否認是獄友小三、丈夫也沒任何官司記錄，批陳幸妤「公眾人物說話要有憑有據，這樣波及無辜」。

這名受波及的女患者說，自己是畫師，16年前認識趙建銘，這些年來身邊家人、友人有骨傷及職傷，趙醫師診治下都獲得非常良好的改善，要不然不會一直求診至今，她也指許芊芊是名認真的醫護人員，抽血打針的技巧非常精準，在沒有任何照片、錄音、影片證據下莫名捲入風波，希望不要傷害了無辜的優秀護理師。

陳幸妤今受訪稱「我就想說那個女生很眼熟，直到看到那跟趙建銘一起出國那男生的臉，突然想到，自稱16年病患的人，是趙建銘獄友的小三」。

女患者說，「我真的不是獄友的小三啊、我有任何當過小三的證據嗎？」丈夫也沒坐過牢並非趙建銘獄友；她指出，可以申請良民證證明丈夫未曾有任何官司，陳幸妤也可以點名一下獄友姓名，她能配合佐證沒有這號朋友，也能提供資料查詢自己有沒有去過監獄。

陳幸妤受訪稱覺得女患者眼熟，女患者怒批，「事實上我沒有見過陳醫師，會不會認錯人了，公眾人物說話要有憑有據，這樣說話方式波及無辜」。