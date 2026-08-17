受獄友影響趙建銘傷害家庭？陳幸妤的「視角」比較準

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今又受訪指「趙與獄友關在裡面互相切磋，出來『功力』大增」，暗諷趙性格丕變與坐牢有關。更生人出獄變壞是否一定與獄友有關極為抽象，缺乏實證支撐，不過，坐牢會受獄友影響，千真萬確。

若談受刑人互相影響最顯著的案例，本土幫派天道盟崛起的濫殤不可能不提。當初，一些本土掛分子關進台北看守所，被四海、竹聯外省幫派的人欺侮，於是獄內歃血為盟，出獄後成立天道盟，個別分子被「同窗」影響、後來互相結盟，明顯與他們都曾為獄友有關。

監所管理比較特殊的作為是針對性侵害犯罪「集中」管理，將所有性犯罪受刑人放在同一舍房，他們的舍房或作業工廠被戲稱「香蕉舍房」、「香蕉工廠」，另外，對於作奸犯科的警察、司法官常配給2人房或挑選外籍人士與之同住，為的是司法人員過去辦案子，怕他們被有過節的受刑人報復，其餘職業的罪犯，不會給予特殊處遇。

趙建銘犯台開內線交易案判刑3年8月確定，先在台中監獄服刑，後轉往明德外役監，趙建銘是「白領犯罪」，舍房配置並不需要特別處理，至於趙服刑時如何交友，只要他的人際關係正常互動、不違規，監所管理員不會多過問讓他睡在什麼單位。

犯罪相關學說指出，犯罪行為是經由與他人互動學習而來，把初犯關進監獄，等於迫使他長期接觸犯罪技巧相對成熟的罪犯，有可能在頻繁互動中學習到更多的技巧，因此，有學者提出建議希望減少過度監禁，以避免監獄成為「學習」更多壞事的場域。

陳幸妤說「趙建銘坐牢時整天沒事，365天一直和獄友聊天」、「 最後很有感情啊，都比老婆好嘛」，她話說得酸，但不難理解，好比男人當兵，同袍之間的情誼有時比在外面的伴侶來得深刻，所以，陳幸妤的話才會引起共鳴。

不過，與同為帶罪之身的獄友朝夕相處是否真的會變壞？小偷是否變強盜？吸毒的是否變販毒的？並無定論，有時獄友間也會發生良好的影響。曾有一位企業家因金融犯罪服刑，在獄中結交好友，企業家後來扶植獄友成為他公益事業的推手，就是佳話。

陳幸妤怪罪趙建銘的人格變化受獄友影響，說法似是成理，但非絕對值。趙建銘入獄前是骨科醫師，出獄後重拾「舊業」，基本的謀生方法沒有改變，至於趙建銘的價值觀、思維模式有沒有受到獄友的影響傷了家庭關係？不得而知。

平心而論，陳幸妤與趙建銘曾有親蜜關係、共屋而生，對趙的言行與反應最熟悉，從陳幸妤的視角及她對趙建銘抱怨的內容看起來，趙入獄前、後判若兩人，應具幾分真實性。