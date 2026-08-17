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自爆在家像幽靈…陳幸妤：許芊芊結婚趙建銘覺得「被兵變」 開始冷暴力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天再指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家」，她說趙建銘個性大變，是在出獄後、許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」；趙對她冷暴力，對她像看不到鬼一樣，沒有任何互動，連去年母親病危想見趙最後一面，趙都不肯去。

陳幸妤今天下午再次在台南市東區牙醫診所對面住家前，接受現場守候記者詢問「趙建銘的冷暴力大概是指什麼狀況」，陳幸妤指出「他就都不跟我講話，就像你們看著我，我就把你們當鬼，七月的鬼，我就直接過去，就無視你們」。

陳幸妤說趙建銘好幾年沒跟她互動，她在家像幽靈一樣，像鬼一樣，趙都沒看到；她在家裡問他一句話，趙頭也不抬也不回，打電話給他也不接，LINE他也不回，反正問他任何的話都不回，沒有任何互動就對了。

陳幸妤說明，大約是從趙出獄之後、許芊芊結婚開始，他一出獄許芊芊就跑去結婚，對他打擊很大，「他可能覺得被兵變吧」，「他現在是恨整個扁家，整個想法論調已經變成藍綠的問題了。」

記者詢問「趙建銘遇到阿扁總統的時候是不是不會叫爸爸」，陳幸妤指出「不叫了啊，他連見都不見，去年我媽在新樓醫院病危，當初是我媽很喜歡他，然後我媽躺在病床上，透過我、透過小孩傳達想要見他最後一面，但他也不去」。

陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說趙建銘個性大變，是在出獄後許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」。記者袁志豪／攝影
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趙建銘 陳幸妤 結婚 陳水扁

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