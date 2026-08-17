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陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

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陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚也在勸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影
陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天再指出原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」，覺得有可能復婚；趙建銘還趁她前往美國參加大兒子的畢業典禮時，未告知便搬走私人物品，並說「我怎麼知道為什麼？」

鏡週刊今天報導，親近扁家人士透露陳幸妤早在30歲左右就曾動過離婚念頭，但當時3名孩子年紀還小，且陳水扁始終認為趙建銘本性不壞，不斷勸女兒再忍耐一下」，希望女婿回歸家庭；如今婚姻以離異收場，陳水扁私下向親友坦言後悔，讓陳幸妤多年來承受痛苦，也導致女兒至今仍在責怪他。

陳幸妤今天下午再次在台南市東區牙醫診所對面住家前，接受現場守候記者詢問「爸爸當時有勸你不要離婚」，陳幸妤說「老一輩都勸和不勸離呀，他一直都是啊，他到我50歲離婚，他還是覺得有復婚的可能」，當初確實在30歲就有離婚念頭。

至於鏡週刊報導，陳幸妤前往美國參加大兒子的畢業典禮，趙建銘就趁她不在家，未告知便搬走私人物品；陳幸妤回覆「對啊，我怎麼知道為什麼？我回來的時候，東西就都搬走啦。」

陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影
陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影

陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影
陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影

陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影
陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影

陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影
陳幸妤指出，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」。袁志豪／攝影

陳幸妤 離婚 趙建銘 陳水扁

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