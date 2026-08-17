快訊

低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

總是存不到錢？整理專家揭月光族家庭3個共同特徵：先打開冰箱看看

經濟成長率創39年新高 賴總統宣布：明年普發現金1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／認出趙建銘與有小三獄友出國 陳幸妤猛酸：關一次出來功力大增

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前自爆與趙建銘已離婚，趙建銘今天清晨戴口罩低調現身高雄機場搭機出國；陳幸妤今天上午受訪指出，看到照片才想到，趙建銘的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三，他們關在裡面互相切磋，出來功力大增。

陳幸妤今天上午在台南市東區牙醫診所對面住家前接受現場守候記者詢問趙建銘出國，她說「那一個就是趙的獄友啦！他們就在監獄裡，就整天沒事嘛，365天一直聊聊，到最後很有感情啊，都比老婆好嘛」。

對於一名自稱16年前就認識趙建銘的女病患發文，力挺許姓女護理師並替趙建銘說話，「他希望大家別誤會並未讓陳醫師背貸款，（貸款）於一年前他本人已全額繳清可供查詢」；陳幸妤說「我後來有想，我就想說那個女生很眼熟，然後我就去問，到底診所哪裡有這個病人？又問不出來。」

陳幸妤表示，「今天也一直心裡在想，直到看到那跟趙建銘一起出國那男生的臉，我突然想到，自稱16年病患的人，是趙建銘獄友的小三」，她笑說，「他們互相切磋啊，你在關在裡面什麼案的都有啊，出來功力大增，你知道嗎？就這關一次出來功力大增呢！」

趙建銘今天清晨戴口罩低調現身高雄機場，身旁無外傳女伴，只有一名男性友人同行「護駕」，勸媒體「不要拍了」；面對記者一路追訪，趙建銘不發一語，隨後步入候機室等搭機出國。

陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影

趙建銘 陳幸妤 小三

延伸閱讀

歡場女孩的靈肉買賣：近代法國性產業如何打造交際花？

趙建銘低調現身機場身旁沒女伴 同行友人勸媒體「不要拍了」

影／早知趙建銘用小帳撩妹 陳幸妤氣他與許芊芊遊義10天：我等了20年

影／為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤證實：趙建銘離婚後遲不歸還

相關新聞

影／認出趙建銘與有小三獄友出國 陳幸妤猛酸：關一次出來功力大增

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前自爆與趙建銘已離婚，趙建銘今天清晨戴口罩低調現身高雄機場搭機出國；陳幸妤今天上午受訪指出，看到照片才想到，趙建銘的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三，他們關在裡面互相切磋，出來功力大增。

影／柯文哲稱夫妻吵鬧不需搞到離婚 陳幸妤點關鍵：趙恨整個扁家

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天再指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家，這也是我沒辦法說睜一隻眼閉一隻眼，柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」，趙現在是恨整個扁家，想法論調已經變成藍綠的問題。

影／早知趙建銘用小帳撩妹 陳幸妤氣他與許芊芊遊義10天：我等了20年

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，透露趙與診所許姓護理師「芊芊」過從甚密，陳幸妤今天受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。

昔被勸「再忍耐一下」！陳幸妤30歲就想離婚 陳水扁後悔讓女兒受苦

前總統陳水扁的女兒陳幸妤日前爆出與趙建銘已離婚，透露趙建銘與診所許姓護理師「芊芊」過從甚密，還爆料其交往女大生並要偕同出國。趙建銘今日於清晨提著行李低調現身高雄國際機場準備出國，面對媒體追訪全程不語，身旁並無神秘女伴，僅有一名男性友人同行護駕並要求媒體不要拍攝。

影／趙建銘記錯離婚日期！陳幸妤：6千萬貸款2人一起付

前總統陳水扁女兒陳幸妤指買下6千萬店面贈與前夫趙建銘、貸款留在她名下，疑似趙建銘友人在Threads貼文稱，借錢給趙還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，兩人去年7月辦完離婚。陳幸妤今天再度指出貸款是兩人一起繳的，7月是趙建銘遷戶籍換發身分證。

姊姊陳幸妤婚變 陳致中盼能雨過天晴

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變，凱達格蘭基金會執行長陳致中以北宋蘇軾名句「歸去，也無風雨也無晴」，祝福姊姊陳幸妤生日快樂；對於趙建銘傳出的許多爭議，陳致中說，作為家人，希望陳幸妤過得好，也希望雨過天晴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。