影／認出趙建銘與有小三獄友出國 陳幸妤猛酸：關一次出來功力大增

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前自爆與趙建銘已離婚，趙建銘今天清晨戴口罩低調現身高雄機場搭機出國；陳幸妤今天上午受訪指出，看到照片才想到，趙建銘的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三，他們關在裡面互相切磋，出來功力大增。

陳幸妤今天上午在台南市東區牙醫診所對面住家前接受現場守候記者詢問趙建銘出國，她說「那一個就是趙的獄友啦！他們就在監獄裡，就整天沒事嘛，365天一直聊聊，到最後很有感情啊，都比老婆好嘛」。

對於一名自稱16年前就認識趙建銘的女病患發文，力挺許姓女護理師並替趙建銘說話，「他希望大家別誤會並未讓陳醫師背貸款，（貸款）於一年前他本人已全額繳清可供查詢」；陳幸妤說「我後來有想，我就想說那個女生很眼熟，然後我就去問，到底診所哪裡有這個病人？又問不出來。」

陳幸妤表示，「今天也一直心裡在想，直到看到那跟趙建銘一起出國那男生的臉，我突然想到，自稱16年病患的人，是趙建銘獄友的小三」，她笑說，「他們互相切磋啊，你在關在裡面什麼案的都有啊，出來功力大增，你知道嗎？就這關一次出來功力大增呢！」

趙建銘今天清晨戴口罩低調現身高雄機場，身旁無外傳女伴，只有一名男性友人同行「護駕」，勸媒體「不要拍了」；面對記者一路追訪，趙建銘不發一語，隨後步入候機室等搭機出國。

陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。記者袁志豪／攝影