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影／柯文哲稱夫妻吵鬧不需搞到離婚 陳幸妤點關鍵：趙恨整個扁家

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天再指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家，這也是我沒辦法說睜一隻眼閉一隻眼，柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」，趙現在是恨整個扁家，想法論調已經變成藍綠的問題。

民眾黨創黨主席柯文哲日前談到陳幸妤與趙建銘離婚表示，趙建銘在當台大住院醫師時還滿正常的，也許自己的思想比較老舊，但夫妻吵吵鬧鬧也不需要搞到離婚，這很奇怪，柯媽常說「有時吃飯牙齒不小心咬到舌頭，難道就要把舌頭剪掉嗎？」有時就是要在這世界上學習和平共存。

對此，陳幸妤表示，以前老一輩說睜一隻眼閉一隻眼、能過就過，「我覺得現在這年代真的不是什麼像他們老一輩說什麼戲棚下等久了，男人就回來了，真的沒這件事啦」，「你回來你不愛我了沒關係，那你老實講，你不要在那邊搞得一副，他的論調就是他親人就趙家的啦。」

陳幸妤無奈說，「他都覺得是我這裡錯啦，然後都說他很可憐，他20年來我都沒在關心他，他沒感受過愛；然後回家都很可憐，沒飯吃」、「他現在是恨整個扁家，整個想法那個論調已經變成藍綠的問題了，我要怎麼再跟他過下去？」

陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤 柯文哲 離婚 趙建銘 陳水扁

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