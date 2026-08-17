影／趙建銘記錯離婚日期！陳幸妤：6千萬貸款2人一起付

前總統陳水扁女兒陳幸妤指買下6千萬店面贈與前夫趙建銘、貸款留在她名下，疑似趙建銘友人在Threads貼文稱，借錢給趙還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，兩人去年7月辦完離婚。陳幸妤今天再度指出貸款是兩人一起繳的，7月是趙建銘遷戶籍換發身分證。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，準備前往診所。現場守候記者詢問她，「趙建銘的朋友說他離婚日期是7月24日」，陳幸妤先說「我昨天不是有請我弟澄清了？」「我們辦完離婚、換完身分證以後，他自己後來改戶籍地啊，所以他又去換了一次。」

陳幸妤表示，他忘記離婚日期了，他自己記錯了啦，就不是7月啊，反正他就記錯，因為他後面去改過一次身分證他自己搞錯，所以他也跟朋友講錯，朋友也幫他講，就也講錯。他就可能也一直記成是他後面身分證的那一個時間。

陳幸妤指出，他朋友一定不知道，一定是他轉述給朋友、要朋友講的嘛，「要幫他講話嘛！」那他自己又記錯身分證日期，因為他後來又改戶籍地，日期又改過一次了嘛！

記者再詢問「診所貸款是他付的還是你付的？」陳幸妤說，「都有付到啦，六千萬怎麼可能一個人付？」至於是否都付清了？陳幸妤再說，「後來為了離婚、為了要各自拿回那個清償證明嘛，對。」

陳幸妤今天表示，趙建銘忘記離婚日期了，趙後來因為改戶籍地，日期又改過一次，就以為是離婚日期，6千萬貸款則是二人一起付的。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天表示，趙建銘忘記離婚日期了，趙後來因為改戶籍地，日期又改過一次，就以為是離婚日期，6千萬貸款則是二人一起付的。記者袁志豪／攝影