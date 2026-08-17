姊姊陳幸妤婚變 陳致中盼能雨過天晴

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變，凱達格蘭基金會執行長陳致中以北宋蘇軾名句「歸去，也無風雨也無晴」，祝福姊姊陳幸妤生日快樂；對於趙建銘傳出的許多爭議，陳致中說，作為家人，希望陳幸妤過得好，也希望雨過天晴 。

關於陳水扁身體情況，陳致中說，不要變壞就好。

陳幸妤與趙建銘2001年結婚，育有三子，陳幸妤主動揭露兩人已離婚，指控趙建銘亂搞男女關係，醫術不良，近日又爆出趙建銘挪用兒子教育基金等爭議。

陳致中上午主持新台灣國策智庫台中市長民調發布記者會，對於陳幸妤婚變，陳致中謝謝大家關心，他說，今天是民調記者會，這樣會亂掉，失焦，他不宜再發言。作為家人，都是希望陳幸妤能過得好，也希望雨過天晴。