2300萬教育基金遭挪用？陳幸妤開撕趙建銘 憂偕女大生新歡築愛巢

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日因與前夫、醫師趙建銘的婚姻風波備受關注。適逢50歲生日，陳幸妤大動作前往趙建銘經營的「兆福脊椎骨科診所」Google評論區留下1星負評，並在留言中提及夫妻離婚、親子問題及趙建銘的感情生活等，引發外界議論，也讓兩人離婚後的家庭內情浮上檯面，如今陳幸妤大動作開撕的原因也漸漸曝光。

根據「鏡週刊」報導，扁家友人轉述，陳幸妤之所以罕見對趙建銘公開表達不滿，疑與3名兒子的教育基金有關。消息人士稱，陳幸妤多年來從事牙醫工作收入中，陸續替3名兒子存下共約2300萬元，分別有800多萬元、700多萬元及700多萬元，當初由趙建銘以理財等理由代為管理。如今3名兒子陸續成年，其中大兒子趙翊安曾向父親詢問原本屬於自己的教育基金，但據稱始終未獲明確交代，讓陳幸妤對款項去向相當在意。

友人指出，陳幸妤認為這些錢是自己多年工作一點一滴替孩子累積的資產，不論未來是作為求學、創業、結婚或購屋基金，都應該完整交還給孩子。即使夫妻已經離婚，她過去也不願讓3名兒子捲入父母之間的問題，因此長期保持低調；但在多次詢問款項後，據稱仍無法確認資金去向，加上孩子已逐漸步入人生下一階段，讓她決定不再沉默。友人也表示，陳幸妤的要求並非要趙建銘額外支付什麼，而是希望返還原本屬於3名兒子的款項。

值得注意的是，陳幸妤曾透露趙建銘有一名「女大生」新歡，引發不少討論；不過，趙建銘友人向「壹蘋新聞網」表示，從照片及對方的外貌、談吐來看，這名女子未必仍是在學學生，雙方目前較接近「男追女」的曖昧關係，尚不能確定已正式交往。友人並稱，趙建銘手機裡有不少與該女子的合照。由於趙建銘本人拒絕受訪，目前相關說法仍無法獲得本人證實。

在此背景下，扁家友人進一步透露，陳幸妤之所以更加擔心孩子的2300萬元教育基金，除了款項遲遲未能明確交還，也與趙建銘被傳正在與新認識的女性發展感情有關。消息人士稱，外界甚至傳出兩人曾看房，陳幸妤因此擔心，趙建銘是否可能將代管的孩子資金挪作其他用途，甚至用於與新對象購屋。不過，這部分目前僅屬友人轉述及外界猜測，並無證據證實趙建銘將孩子的教育基金用於購屋。

陳幸妤今日受訪證實此事，「不能離婚以後你拿這筆錢拿去投資理財，現在三個小孩都成年人了，我覺得可以還了吧」，他們唸書在國外需要學費，剛好可以運用這筆錢，孩子之後也要買房，屬於孩子的就應該盡快還給孩子。

至於為什麼目前拿不回來，陳幸妤解釋，她從孩子很小的時候就開始贈與，本來一直在她那邊保管，後來因為放在銀行很久，就都放在定存，她沒有操作股票、投資等；然後因為以前感情也還不錯，也都相信趙建銘，才轉去他那邊，帳戶是三個小孩分別的帳戶。

此外，知情人士指出，陳幸妤與趙建銘的婚姻早已出現裂痕，尤其趙建銘2023年假釋出獄後，兩人關係被指更加惡化，陳幸妤多年來也主要承擔照顧3名兒子的責任。如今兩人已經離婚，在孩子教育基金問題上又出現爭議，才讓原本選擇低調處理婚姻問題的陳幸妤罕見採取強硬態度。至於趙建銘是否會返還2300萬元，以及款項目前實際流向為何，仍有待當事人進一步說明；目前趙建銘方面對相關婚姻及金錢爭議並未公開回應。