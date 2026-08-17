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趙建銘低調現身機場身旁沒女伴 同行友人勸媒體「不要拍了」

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趙建銘低調現身機場身旁沒女伴 同行友人勸媒體「不要拍了」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，今天清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝
傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，今天清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日爆出與趙建銘已離婚，透露他與診所許姓護理師「芊芊」過從甚密，還爆料交往女大生，要偕同女伴出國。今天清晨，媒體堵在高雄機場跟拍趙建銘，趙建銘戴口罩低調現身，但身旁無外傳女伴，全程不語，反倒同行男性友人要求媒體不要拍了。

陳水扁千金陳幸妤日前在趙建銘的骨科診所留下「一星負評」，自爆兩人已離婚，還稱背了趙的診所6千萬元房貸，加碼爆料趙休假，要和交往的女大學生出國旅行，引發熱議。

面對一連串的風波，趙建銘昨現身骨科診所，面對媒體對他喊話「有沒有什麼話要說、房貸是你還的嗎」，他仍未回應；對於媒體持續在外守候，診所下午4時兩度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。

外傳趙建銘取消原定和女伴出遊的計畫，今天清晨，趙建銘提著行李低調現身高雄國際機場，身旁沒有神秘女伴，只有一名男性友人同行「護駕」，勸媒體「不要拍了」。面對記者一路追訪，趙建銘不發一語，隨後步入候機室等搭機出國。

傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，今天清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝
傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，今天清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝

傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，今天清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝
傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，今天清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝

趙建銘 機場 媒體 陳幸妤

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