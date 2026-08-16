趙建銘私帳疑曝光！大奶妹文狂刷「加我LINE」 美女按摩追蹤名單被挖

陳幸妤與前夫趙建銘的離婚風波持續延燒，網路上又掀起「私帳疑雲」。網友「絞肉機女神」今（16）日公開比對一個疑似與趙建銘有關的Threads帳號，發現該帳號疑似一邊替趙建銘在留言區喊冤，一邊頻繁出現在女性貼文下，留下LINE及邀約認識等訊息；就連追蹤名單也被翻出不少按摩、女性及曖昧取向帳號。隨著相關內容曝光，疑似帳號陸續關閉，網友則搶在消失前截圖備份，讓這場離婚風波再添社群話題。

網友「絞肉機女神」今天在Threads發文，指稱「JimmyChauo2024」疑似是趙建銘使用的私人帳號，並從帳號名稱、LINE、Instagram及過往留言進行交叉比對。其中最引發討論的是，帳號疑似不只是旁觀外界討論，還會直接替「趙建銘」本人辯護。像有人替陳幸妤發聲時，該帳號就留言稱「都是趙建銘賺的，默默付出的人卻被誤解成這樣」，又稱貸款都是趙醫師自己繳，最後甚至「被逼離婚」，並反嗆網友「你們都被陳幸妤騙了」。

而當網友還在討論「到底是不是本人」時，另一批留言又讓事件焦點迅速轉向女性帳號。爆料內容指出，該帳號疑似曾在多名女性貼文下留言「可以認識妳嗎？」、「加我LINE」、「我在台南」、「我在安平」、「什麼時候可約」等，甚至對一名離婚女性表示「你回到南部，我可以提供你很好的工作機會」、「離婚的時候告訴我」等。網友因此質疑，這個帳號是否特別熱衷在女性貼文下建立私下聯絡管道。

順著這條線繼續往下挖，網友又把目光鎖定帳號的追蹤名單，結果再度引發熱議。被翻出的帳號名稱包括「深夜裡的溫柔充電站」、「按摩油壓熱蠟除毛」、「01年單身小白虎」、「單親媽媽」、「母女局」、「俄羅斯美女按摩」等，其中按摩、女性及帶有曖昧意味的帳號不少。名單一曝光，網友立刻笑稱「這追蹤名單很有方向」，還有人直呼「光看名稱就很精彩」。

更尷尬的是，部分被留言或追蹤的帳號後來已顯示無法查看，網友懷疑其中可能包含盜用照片的帳號、機器人或疑似詐騙帳號，因此又衍生出另一波討論。有人揶揄「他究竟回了多少機器人」，也有人笑稱「精準追蹤詐騙帳號」。不過，這些帳號究竟屬於真人、商業帳號、機器人或詐騙帳號，目前同樣沒有完整證據可確認，不能單憑名稱或追蹤紀錄下定論。

至於外界為何會把這個帳號與趙建銘聯繫在一起，網友「絞肉機女神」分析線索包括帳號名稱與趙建銘英文姓名拼法相近，疑似連結的LINE ID尾碼「2906」也被認為與其6月29日生日相符；此外，連動Instagram曾出現疑似趙建銘在診所內的照片。多項線索被網友拼在一起後，讓「疑似本人」的說法迅速擴散，但目前並沒有趙建銘本人正式證實，因此仍屬網友自行比對與社群爆料。

目前疑似趙建銘的Threads、LINE及Instagram帳號皆已緊急關閉、刪除或更換資訊，反而讓網友更加瘋狂截圖。有人留言「還開帳號替自己說話」、「關了欸，還好你們有截圖」、「雖然帳號刪了但來不及了」，也有人盯著追蹤名單吐槽「追蹤名單很多很色欸」、「趙醫師人噁話不多」。另有網友笑稱「這操作智商，怎麼考上醫生的」、「我要笑死，年紀大用社群的既視感」、「太強了，怎麼找的啦？」至於帳號是否真由趙建銘本人經營，仍待進一步查證，但相關截圖已在網路流傳。