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趙建銘戀上女大生 陳幸妤為何離婚了還要公開？律師點出1關鍵
前總統陳水扁女兒陳幸妤日前在前夫趙建銘的診所留下1星負評，不僅自曝兩人已經離婚，還指控趙建銘與許姓護理師糾纏不清。陳幸妤另向媒體透露，趙建銘目前與一名女大生交往，且即將帶新歡出國，引發外界熱議。對此，律師李怡貞也在臉書發文開酸。
李怡貞表示，趙建銘傳出與一名女大生交往，讓她相當有感。她提到，9年前陳幸妤牙醫診所開幕時，兒子才就讀國二，依時間推算，如今3個兒子應該都已成年，甚至可能正在就讀大學或研究所。
李怡貞因此反問，看到這樣的年齡差距，大家有什麼感覺？她也直言，不知道趙建銘這幾年有多少次帶自己的孩子去「放暑假」，並推測陳幸妤之所以把事情說出來，可能正是因為這一點，而不是單純在意前夫交了新女友。
李怡貞接著再酸，許姓護理師先前曾表示是趙建銘主動示好，如今傳出趙與女大生交往，讓她忍不住諷刺：「難怪芊芊要講說是他主動表示好感，看來是誰都可以有好感，跟自己小孩年紀一樣的也可以。」
另外，趙建銘今（16）日上午要步入台南五妃街的兆福脊椎骨科診所，媒體多次喊「趙醫師」並問「有沒有什麼話想講？」、「6千萬到底是誰還的？」他皆未回應。
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