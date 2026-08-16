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陳幸妤婚變有感！陳水扁：對不起女兒也害兒子被終身剝奪參政權

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。圖／取自陳致中臉書
高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。圖／取自陳致中臉書

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日陷入婚變風暴，除發文聲援女兒之外，陳水扁今天感謝兒子陳致中一直站在家人前面，給家人最好的支持，但也感嘆他自己搞政治、愛選舉連累全家大小，陳致中三次選舉，二次最高票當選，都只當幾個月就被拉下來，連參政權都被終身剝奪，「政治之路比阿扁還坎坷難行」。

陳水扁以「致中，謝謝你一直站在家人前面」為題，今早在threads發文說，兒子陳致中在第一時間給姐姐陳幸妤打氣，就像平時第一時間都會給家人最好的支持，站在最前面幫阿扁擋子彈。

陳水扁指出，他在獄中時，陳致中幫忙撐住他創辦的凱達格蘭基金會與凱達格蘭學校，才能存續到今天；而且充當扁家對外發言窗口，關不住的聲音才會被聽到，代表家屬多方奔走呼籲，他才有機會戒護就醫及保外就醫迄今。

阿扁說，他自己搞政治愛選舉，被追殺清算連累妻孥全家大小，不只對不起女兒，也對不起兒媳。特別是拖累致中三次選舉，二次最高票當選，都只當幾個月就被拉下來，連參政權都被終身剝奪，政治之路走得比阿扁還坎坷難行。

陳水扁也幽默向兒子陳致中喊話說，你已經年近50歲，應該要多注意身體，「脆友都說你看起來跟我差不多大，要吃健康一點，尤其最近真的胖了，稍微控制一下！不要以後換我替你擔心！」。

高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。圖／取自陳致中臉書
高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。圖／取自陳致中臉書

陳水扁 陳幸妤 女兒 趙建銘 陳致中

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