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老病患逆風力挺許姓護理師 轉達趙建銘澄清：6千萬房貸早已繳清

聯合新聞網／ 綜合報導
針對陳幸妤與趙建銘離婚爭議，長期求診的女病患發文為許姓護理師抱不平，並轉述趙建銘已還清房貸的澄清。聯合報系資料照
針對陳幸妤與趙建銘離婚爭議，長期求診的女病患發文為許姓護理師抱不平，並轉述趙建銘已還清房貸的澄清。聯合報系資料照

前第一家庭千金陳幸妤與前駙馬趙建銘宣告離婚引發各界高度關注，男方遭控薄情且與診所許姓護理師「芊芊」過從甚密，至今選擇神隱。在一片輿論撻伐聲浪中，一名長年求診的女病患日前在臉書發布長文，逆風發聲盛讚許姓護理師認真敬業，更代趙建銘轉達澄清，強調一年前早已全額清償6千萬元房貸，絕無讓陳幸妤背負債務之情事。

該名女病患發文感嘆，雙方的婚姻如同穿鞋，「好不好看大家看得到，好不好穿只有穿鞋本人才懂」。她提及自己早在16年前便因職業傷害結識趙建銘，多年來親友若有骨傷或職災問題，經趙醫師診治皆大幅改善，因此持續求診至今；而貼文發布後，趙建銘也向她表達希望外界別再誤解，表示相關款項一年前就已結清，均有紀錄可供查證。

針對陳幸妤與趙建銘離婚爭議，長期求診的女病患發文為許姓護理師抱不平，並轉述趙建銘已還清房貸的澄清。圖／擷取自臉書
針對陳幸妤與趙建銘離婚爭議，長期求診的女病患發文為許姓護理師抱不平，並轉述趙建銘已還清房貸的澄清。圖／擷取自臉書

原PO強調，自己發文主要是心疼無辜被捲入桃色風暴的許姓護理師。她表示在沒有具體照片、錄音或影像證據的情況下，對方就背負罵名相當不公。在她眼裡，芊芊始終是一名抽血與打針技術極佳的專業人員，即使每天高強度工作導致手指微腫、出現職業傷害，面對病患時依然保持親切笑容。

原PO心疼指出，日前回診原本打算給予安慰，卻發現芊芊因輿論壓力未能上班。她直言，若許女真如外界揣測是曖昧對象，根本不必在前線辛苦工作、一個接一個地打針推藥直到手指受損，「她只是一個平凡且優秀的醫護人員」。

面對台灣護理人力吃緊的現況，原PO呼籲社會大眾保持理性，切勿因捕風捉影的報導抹煞基層醫療人員的付出。她同時提到，既然陳幸妤與趙建銘已經證實結束婚姻關係，彼此在單身狀態下皆有追尋新生活的權利，期盼外界儘早停止輿論戰火，讓三名無辜的孩子免於校園同儕的過度關注，早日重回平靜生活。

陳幸妤 趙建銘 護理師

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