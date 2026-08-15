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「爸爸都不知道的好」陳幸妤泛舟被潑水回6字笑翻網 15年前舊文釣出陳水扁

聯合新聞網／ 綜合報導
2016年前總統陳水扁參加女兒陳幸妤的牙醫診所開幕。聯合報系資料照
2016年前總統陳水扁參加女兒陳幸妤的牙醫診所開幕。聯合報系資料照

前總統陳水扁的女兒陳幸妤近日證實已正式離婚，結束與趙建銘長達將近25年的婚姻關係，消息曝光後引發社會各界關注，陳水扁今天則發文稱「家人永遠支持妳」。近日，有網友翻出一名自稱陳幸妤大學同學的PTT舊文，逗趣的內容讓陳水扁本人看完後也忍不住留言回應，「寫得好好」。

據了解，一名網友近日在Threads分享15年前的PTT文章，表示「想起這篇文章，陳幸妤大學同學寫的」。原文發布於2011年，原PO自稱與陳幸妤是大學同學，還曾在生物實驗課與她同組，因此被助教戲稱為兩人的「生命共同體」。

該名網友回憶，當時班上同學會以「阿好」稱呼陳幸妤，兩人曾一起進行生物實驗。文中提到，有一次課堂要求煮青蛙並將骨頭重新拼接，原PO自認完成得不錯，沒想到陳幸妤卻對成果不滿意，直接重新製作，讓原PO印象深刻。

原PO也提到，陳幸妤在大學期間較少參與學校活動，並形容她不喜歡別人把「市長女兒」或「第一千金」等身分掛在嘴邊。他分享，有次班上同學前往花蓮泛舟，同行者不斷向陳幸妤所在的橡皮艇潑水，她忍不住大喊「不要再潑水了，你們知道我是誰嗎？」原本同學以為她要搬出父親身分，沒想到她最後竟喊「我是牙醫師啊！」

文章也記錄了陳幸妤結婚前後的校園回憶，包括同學曾陪她挑選婚紗，以及婚禮當天到場參加等。這篇15年前的文章近日重新被網友翻出後，也被陳水扁本人看到。陳水扁在Threads貼文下方留言表示，「謝謝阿好的大學同學，寫得好好，身為阿好的爸爸都不知道阿好的好」。

不少網友在看到這篇15年前的舊聞後，紛紛表示「好可愛的回憶文，差點眼淚掉下來。真高興阿好有待她真心的同學、朋友」、「這篇我有印象，以前看過」、「我是牙醫師那邊笑到瘋掉，牙醫師跟不要潑水到底有什麼關聯」、「太好笑了！這個同學應該也是冷面笑匠，才會贏得阿好的信任繼續做為朋友、還能參加婚宴」。

陳幸妤 趙建銘 陳水扁

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