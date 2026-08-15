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喊「家人永遠支持妳」 陳水扁首發聲：幸妤 爸爸對不起妳

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳幸妤證實離婚後，陳水扁首度發聲指出，不管承受多少風雨，家人永遠都支持。聯合報系資料照
陳幸妤證實離婚後，陳水扁首度發聲指出，不管承受多少風雨，家人永遠都支持。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤證實，已正式離婚切斷與趙建銘將近25年的婚姻關係。陳水扁今天在臉書表示，「幸妤，辛苦了！不管承受多少風雨，家人永遠支持妳！」

陳水扁說，「幸妤，爸爸對不起妳」，他並引用他在獄中的著作「關不住的聲音」當中的第200頁，內容指出，2009年1月27日農曆大年初二，阿扁在土城鬼地方寫給女兒幸妤的一封信，這幾天夜深人靜，阿扁一讀再讀，眼淚不聽使喚奪眶而出。

陳水扁指出，他想和女兒說：「幸妤，爸爸對不起妳！」信中的一段是這樣寫的，「妳最大的遺憾是沒能考上台大，所以當妳在榮總完成實習醫師，在長庚完成住院醫師之後，台大醫學院陳坤智教授鼓勵妳報考碩士班。妳下定決心要唸台大牙醫碩士，又要生孩子，生了孩子，又要餵母奶。看妳上學還帶擠奶器，回家一手餵母奶，一手打電腦（寫碩士論文），作為父母的，於心不忍，卻愛莫能助。碩士班唸三年半，孩子生兩個，當妳穿上碩士袍，安安、廷廷都參加，並分享妳苦讀終於畢業的喜悅。」

陳幸妤 趙建銘 陳水扁

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