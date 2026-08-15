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護理師與陳幸妤對話流出？ 自清從未參與趙醫師感情「只是診所員工」

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護理師與陳幸妤對話流出？ 自清從未參與趙醫師感情 只是診所員工

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤13日下午步出在台南市東區的牙醫診所受訪表示，離婚已經蠻久了，但一切正常。圖／中央社
前總統陳水扁女兒陳幸妤13日下午步出在台南市東區的牙醫診所受訪表示，離婚已經蠻久了，但一切正常。圖／中央社

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前在前夫趙建銘診所Google評論留下一星負評，控訴趙建銘對家人醫療敷衍，還在診所與護理師糾纏不清；今傳出疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出，她強調只是診所的員工，對趙醫師的感情世界與家庭生活並不了解，也從未參與。

因發文者在趙建銘診所Line群組上發言自清，字裡行間與陳幸妤近日來公開發言比對，外界認為極可能即是陳幸妤口中所指涉許姓護理師本人。即便經網友肉搜，許女及趙建銘等當事人均未出面證實。

發文者指出，「趙醫師過去確實曾對我表達過好感，但我當時已明確表示自己有穩定交往的男友，並不可發展其他關係。這些內容小趙醫師、趙媽媽以及相關對話紀錄都能證明。之後在我與先生結婚後，趙醫師也未再任何類似表示，我們之間一直維持工作關係」。

同時，對話當中提到她從未去探監，也提到租屋及趙建銘入監前所交付款項，及趙返診所後歸還款項等事宜。

發文者強調，診所的收入與帳務向來由趙醫師及相關人員處理，「我的工作內容只是護理師職責，包括照護病人、抽藥、打針及相關醫療工作」。且均保留有對話紀錄、金流紀錄及相關證明文件，但因涉及個人隱私及自我保護，不方便提供給任何人。

然而，陳幸妤日前評論中控訴前夫趙建銘與許姓護理師交情匪淺一事，陳幸妤昨在受訪時說，自己沒有證據，趙建銘也沒承認。目前許女已離職，並未在趙建銘診所服務。

今傳出疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出。圖／讀者提供
今傳出疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出。圖／讀者提供

今傳出疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出，她強調只是診所的員工，對趙醫師的感情世界與家庭生活並不了解，也從未參與。圖／讀者提供
今傳出疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出，她強調只是診所的員工，對趙醫師的感情世界與家庭生活並不了解，也從未參與。圖／讀者提供

對話當中提到她從未去探監，也提到租屋及趙建銘入監前所交付款項，及趙返診所後歸還款項等事宜。圖／讀者提供
對話當中提到她從未去探監，也提到租屋及趙建銘入監前所交付款項，及趙返診所後歸還款項等事宜。圖／讀者提供

發文者指均保留有對話紀錄、金流紀錄及相關證明文件，但因涉及個人隱私及自我保護，不方便提供給任何人。圖／讀者提供
發文者指均保留有對話紀錄、金流紀錄及相關證明文件，但因涉及個人隱私及自我保護，不方便提供給任何人。圖／讀者提供

陳幸妤 護理師 趙建銘

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