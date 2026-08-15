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6000萬店面送前夫！陳幸妤離婚才知拿不回 律師：除非趙建銘尻她一拳

聯合新聞網／ 綜合報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤近日離婚消息引發關注，過去她曾貸款買下約6000萬元店面，再贈與前夫趙建銘，離婚後才發現夫妻贈與的房地產並不會直接納入離婚財產分配，甚至還曾替對方繳貸款，讓她直呼「錯到想殺死自己」。圖／讀者提供
前總統陳水扁女兒陳幸妤近日離婚消息引發關注，過去她曾貸款買下約6000萬元店面，再贈與前夫趙建銘，離婚後才發現夫妻贈與的房地產並不會直接納入離婚財產分配，甚至還曾替對方繳貸款，讓她直呼「錯到想殺死自己」。圖／讀者提供

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日離婚消息引發關注，過去她曾貸款買下約6000萬元店面，再贈與前夫趙建銘，離婚後才發現夫妻贈與的房地產並不會直接納入離婚財產分配，甚至還曾替對方繳貸款，讓她直呼「錯到想殺死自己」。不少人希望她能討回房產，但網紅「巴毛律師」陳宇安指出，實務上要取回恐怕相當困難。

巴毛律師在臉書表示，有律師建議可透過「借名登記」等方式主張取回房產，但陳幸妤當初是先以自己名義買下房產，再轉贈給趙建銘，根本沒有打借名登記訴訟空間。

巴毛律師指出，除非趙建銘被陳幸妤爆料到惱羞成怒，去尻陳幸妤一拳，就可以適用《民法》第419條所規定的撤銷贈與事由，才有機會追回財產，她也笑稱當初就是用這個方法，幫舅媽把送給無緣媳婦的黃金要回來。

事實上，一般人容易以為，只要是結婚後取得的財產，離婚時就可以拿出來一人一半，其實並非如此。本站曾報導，安永家族辦公室協同負責人張啓晉表示，夫妻若採法定財產制，離婚時原則上會計算雙方現存婚後財產，扣除婚姻關係存續期間所負債務後，再就雙方剩餘財產的差額進行分配，但繼承、贈與等「無償取得」的財產，以及慰撫金，都屬於例外。

張啓晉解釋，判斷關鍵之一在於財產怎麼取得，例如婚後父母贈與一間房子給子女，或因家人過世繼承取得房地產，即使取得時間是在婚姻關係存續期間，仍不代表離婚時另一半可以要求分配，因為這些財產並非夫妻透過婚姻期間共同努力所累積。

夫妻彼此贈與也是容易被忽略的一環。張啓晉表示，婚後一方將房屋贈與另一方，受贈的一方是以無償方式取得，原則上不納入剩餘財產差額分配。

陳幸妤 趙建銘

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