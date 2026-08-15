陳幸妤1星負評誰先發現的？最早源頭曝光：終於一吐怨氣

前總統陳水扁女兒陳幸妤在50歲生日當天，於前夫趙建銘經營的「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論留下1星負評，不僅自爆兩人已離婚，更在評論中指控前夫涉及男女關係問題，相關內容曝光後迅速成為網路熱議話題。隨著事件延燒，有網友好奇，究竟是誰第一時間發現這則負評？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，其實蠻想知道，到底是誰先發現陳幸妤去留一星負評的？因為沒事應該不會有人特別去看趙先生診所的Google評論，沒想到網友一路追查後發現，最早曝光相關內容的竟是一名建築師。

事實上，這名建築師當時只是透過Google搜尋，意外在診所評論區發現陳幸妤留下的1星評論，當下相當震驚，隨即在「Threads」表示「什麼！！？阿扁的女兒離婚了？媒體都沒有報？結果我在Google搜尋時，評論區看到瓜！！這到底是本人？還是遭人冒充？」。

貼文曝光後，第一時間反而遭到網友質疑、嘲諷「你的標題很爛，你正在傷害無辜的人」、「都2026了還有人要這樣霸凌陳幸妤啊」。如今證實是陳幸妤本人所留，他也回應「記者已證實！本人沒有惡意帶風向。那些罵我和酸我的人麻煩過來道歉」。

此外，該名建築師也解釋，因哥哥有健身習慣，前陣子調到台南工作，自己上網幫忙尋找骨科醫院，突然想到趙建銘也在當地開骨科診所，評價似乎不錯，沒想到去看評論區時，意外發現這則大瓜。

陳幸妤日前深夜在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區留下一星負評，自稱前妻，自爆與趙結束廿五年婚姻，並指控趙對妻兒無情無義、與護理師有感情糾紛，且診所並非認真用心在解決病人的病痛，而是在想如何上下，如何搞男女關係。對此，陳幸妤也向媒體證實，很久之前就已經離婚，坦言心情未受影響，一直都正常看診。