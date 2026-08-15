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陳幸妤留言也沒了…趙建銘診所Google負評遭刪光 評價回到4.6顆星

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陳幸妤留言也沒了…趙建銘診所Google負評遭刪光 評價回到4.6顆星

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
昨日陳幸妤發文突被隱藏，負評也被刪光，診所的評分也回到4.6顆星。網友不服直說乾脆自己掛看板。圖／取自Google
昨日陳幸妤發文突被隱藏，負評也被刪光，診所的評分也回到4.6顆星。網友不服直說乾脆自己掛看板。圖／取自Google

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前在前夫趙建銘診所Google評論留下1星負評，控訴趙建銘對家人醫療敷衍，還在診所與護理師糾纏不清，引發熱議，大批網友聲援狂刷1星負評，評論數更達800多則，昨日陳幸妤發文突被隱藏，負評也被刪光，診所的評分也回到4.6顆星。網友不服，直說乾脆自己掛看板。

昨日大量負評突遭清空，目前該診所的評論數僅剩178則，連陳幸妤的留言也不見蹤影，然而，仍有網友力挺陳幸妤，1天前的最新留言「我都在陳醫師診所洗牙」。這也引發網友議論，質疑為何評論可以這樣刪？

然而，網友在Thread等社群發言，「趙建銘診所違規遭罰」成了最新趨勢話題，趙建銘、陳幸妤超夯，甚至有人專程到陳幸妤、趙建銘診所打卡拍照。

有網友就建議「每天1-3個人，寫一下夢到的看診心得」，還有人直呼「不知道能不能把陳幸妤的1星負評，在趙建銘診所的附近廣告牆掛起來」、「看板可以寫請趙還房子，對陳幸妤來說最實際」，不但傳聞中的護理師被肉搜，甚至留言「想看女大生啦」。

趙建銘 負評 Google 陳幸妤

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違法開藥給陳幸妤 趙建銘診所挨罰

前總統陳水扁女兒、醫師陳幸妤與骨科醫師趙建銘離婚後風波持續延燒，陳幸妤再自爆，將價值六千萬元的診所贈與趙，貸款留在自己名下，卻因離婚後無法列入剩餘財產分配，提醒外界別跟她犯一樣的錯誤。律師表示，若贈與契約已完成或經公證，房產恐難以追回。

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