違法開藥給陳幸妤 趙建銘診所挨罰

前總統陳水扁女兒、醫師陳幸妤與骨科醫師趙建銘離婚後風波持續延燒，陳幸妤再自爆，將價值六千萬元的診所贈與趙，貸款留在自己名下，卻因離婚後無法列入剩餘財產分配，提醒外界別跟她犯一樣的錯誤。律師表示，若贈與契約已完成或經公證，房產恐難以追回。

陳幸妤日前在趙的診所網路評論留下一星負評，不僅透露兩人已離婚，還提到自己肩膀肌腱斷裂，當時由趙建銘在家以玻尿酸、類固醇等方式處理。前天深夜她再更新評論，爆料診所店面是在二○二○年「店面贈與給趙建銘，貸款是留在我名下喔」。還提到夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配，「請大家別跟我犯一樣的錯誤，會錯到想殺死自己」。

律師黃睦涵表示，除非當初贈與附有負擔條件，受贈人未履行才可主張撤銷。律師羅瑞昌則說，若實際上屬借名登記而非贈與，且有充分證據，仍可透過民事訴訟請求返還。

面對爆料，趙建銘在Google評論區回應「非事實」，診所張貼公告宣稱趙醫師「已非公眾人物」，不接受媒體採訪，也不回應私人事項。

不過台南市衛生局昨下午赴趙建銘診所抽查病歷及藥品交付情形，調查後確認陳幸妤未曾看診，診所卻提供口服藥物，涉及違反醫師法第十一條，將裁處二萬至十萬元罰鍰；另該診所藥師調劑藥品後，未依規定在處方箋簽名或蓋章，違反藥師法第十八條，將處一千元至一萬元罰鍰。