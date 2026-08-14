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陳幸妤曝在家打玻尿酸…台南衛生局調查趙建銘診所 揪2違規將開罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局人員今下午到趙建銘診所調查。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局人員今下午到趙建銘診所調查。圖／台南市衛生局提供

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝肩膀肌腱斷裂，由當時丈夫趙建銘以玻尿酸、類固醇等在家治療，台南衛生局人員今下午2時50分抵達趙建銘診所調查，訪談趙建銘、診所人員等，確定兩行為違反醫師法將依法開罰。

台南市政府衛生局接獲訊息後今天派員前往中西區兆福脊椎骨科診所實地稽查，抽查相關病歷及藥品交付情形。經現場抽查病歷與調查，診所醫師表示陳姓病患未曾至診所看診，診所卻提供口服藥物給病患服用，已違反醫師法第11條「醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書」之規定，衛生局將依同法第29條，裁處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

此外，稽查過程亦發現該診所藥師於調劑藥品後，未依規定於處方箋簽名或蓋章，已違反藥師法第18條規定，衛生局將依同法處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

台南市衛生局嚴正重申，醫療院所務必落實醫師親自診察與病歷正確記載規範。未來將持續加強稽查，若發現任何違反醫療法令情事，定當依法嚴辦，全力維護市民朋友的就醫權益與醫療品質。

台南市衛生局人員今下午到趙建銘診所調查。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局人員今下午到趙建銘診所調查。圖／台南市衛生局提供

陳幸妤 趙建銘 衛生局 台南

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