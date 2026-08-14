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不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

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不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
陳幸妤今午休息時間，又爆料護理師是過去式，趙建銘下周一出國同行對象是新交往的大學生女友，新歡身分再度引發熱議。圖／讀者提供
陳幸妤今午休息時間，又爆料護理師是過去式，趙建銘下周一出國同行對象是新交往的大學生女友，新歡身分再度引發熱議。圖／讀者提供

前總統陳水扁女兒陳幸妤在骨科醫師趙建銘診所Google評論留下一星負評，透露雙方已經離婚，並在留言中提及趙建銘與許姓護理師關係匪淺，未料，陳幸妤今午休息時間，又爆料護理師是過去式，趙建銘下周一出國同行對象是新交往的大學生女友，新歡身分再度引發熱議。

「你們追不到他，一定被警察趕，所以你們才會來找我，我早就想到了，認識他20幾年…」，陳幸妤受訪時再爆料，下周要和趙建銘出國的並非許姓護理師，而是新交往的大學生女友。

陳幸妤說，這是離婚後的事情，自己無法干涉；至於許姓護理師一事，自己沒有證據，趙建銘也沒承認。據了解，許護理師已不在診所服務。

然而，陳幸妤與趙建銘離婚風波不斷，仍有人力挺陳幸妤迎向新生活，送了玫瑰花盆栽，上頭寫著「送給你一個大擁抱，離婚快樂 ，生日快樂」。另有人也獻上白玫瑰花束，「溫柔地前進，陳醫師加油！」祝福陳幸妤。

面對陳幸妤指控，趙建銘僅在留言處回覆「非事實」，今下午診所貼出公告，指趙醫師已非公眾人物，本診所目前不接受媒體採訪，亦不回應私人事項，診所將以病人權利與醫療為優先。

陳幸妤 趙建銘 離婚

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