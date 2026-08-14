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違反醫師法？陳幸妤曝「在家打玻尿酸」 台南衛生局今調查趙建銘診所
前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝肩膀肌腱斷裂，由當時丈夫趙建銘以玻尿酸、類固醇等在家治療，引起討論是否違反醫師法。台南市衛生局人員今下午2時50分抵達趙建銘診所調查，將訪談趙建銘、診所人員等，進一步釐清有無違法。
前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝肩膀肌腱斷裂在家治療一節，台南衛生局表示，將在診所開業後前往調查，釐清是否依規診察、開立處方及調劑、交付藥品，若違反規定將依法裁處。
趙建銘今下午2時看診，有病人如期預約看診，領完藥後走出診所，面對媒體詢問，他回答趙醫師親自看診，趙醫師不錯啊，護理人員服務態度很好耶。
隨後，衛生局相關人員下午2時50分左右抵達趙建銘診所調查，而且全程以手機錄影，記錄其調查過程。
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