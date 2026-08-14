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陳幸妤不能分產還扛房貸 小三能分嗎？ 專家這麼說

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陳幸妤不能分產還扛房貸！網問小三能分嗎？ 專家這麼說

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤給前夫趙建銘診所一星負評，昨又留言，表示診所贈與移轉給趙建銘，結果離婚時不僅不能列入財產分配，而且房貸還在她名下，房貸還是她在扛，讓許多網友大呼好慘。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，夫妻贈與比較常聽到的狀況有二，一是財產高度集中在某一方，為了平均配置或是遺產規劃，先規劃起來。另一種狀況是要把財產再給下一代，先贈與配偶，再利用免稅額X2去把財產移轉給小孩。

這種處理方式，有兩種好處，一是夫妻贈與沒有贈與稅，二是土地增值稅也不課徵，之後要賣給第三人的時候，土地漲價總數額還是按照最早取得的時間算。

但缺點就是，萬一離婚，夫妻之間贈與，不計入剩餘財產差額分配。

另外陳幸妤之前留言，「他被關期間，一個自稱他診所護理師的人到我陳幸妤牙醫診所鬧事，可能是感情糾紛。另一個許姓護理師，在我離婚後，自述趙醫師曾愛慕、追求她，但當時我根本不知道任何事情」。

對此不少網友關心陳幸妤不能分，那小三可不可以分？

徐佳馨表示，依民法規定，夫妻能自行決定婚後對於財產的管理與使用方式，並且分為法定財產制與約定財產制，其中約定財產制又可細分為共同財產制與夫妻財產分開制。如果沒有特別約定，就是法定財產制。

在法定財產制的關係中，僅有婚後財產會被算進剩餘財產分配請求中，如果財產性質被認定成婚前財產，在夫妻剩餘財產分配計算就沒有辦法拿出來做分配。

因為這間是趙建銘的婚前財產，如果趙建銘和陳幸妤口中小三結婚又離婚，小三不能分這間店面。但如果趙跟新歡百年好合，等他掛了新配偶就可以分，陳幸妤的三個小孩也可以分。

陳幸妤 趙建銘

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