離婚風波後現身...趙建銘今下午如期看診 張貼告示「已非公眾人物」

前總統陳水扁女兒陳幸妤在骨科醫師趙建銘診所Google評論留下一星負評，透露雙方已經離婚，昨晚又在評論爆料，將價值6000萬元的診所店面贈與趙建銘，自己仍要繼扛巨額貸款。趙建銘今下午2時看診，惟對外面守候媒體報警外，甚至張貼公告指已非公眾人物，不回應私人事項。

趙建銘診所貼出公告，指趙醫師已非公眾人物，本診所目前不接受媒體採訪，亦不回應私人事項，診所將以病人權利與醫療為優先。

趙建銘下午2時進入診間看診，有病人如期預約看診，領完藥後走出診所，面對媒體詢問，他回答趙醫師親自看診，「趙醫師不錯啊！護理人員服務態度很好耶！」

據了解，趙建銘診所下午開診，衛生局可能會去查診所是否有違法打玻尿酸的情況，迄今衛生局人員仍未到場稽查。

陳幸妤昨晚再上網留言，指趙建銘的診所是2020年時，透過夫妻贈與給趙建銘，唯一留在她名下的只有貸款。她今上午上班途中被媒體問及此事，她反問「為什麼問我咧？這個網上都查得到，你們為什麼不去問他？」

陳幸妤又說「你們可以去查，他禮拜一休診，禮拜二新樓也休診，他要出國，跟誰出國？你們可以去查，去問他！」