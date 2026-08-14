贈與6000萬房地產 陳幸妤「會錯到想殺死自己」 律師這麼說

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘離婚，陳幸妤指將價值6000萬元的診所店面贈與趙建銘，只有貸款留名下，請大家別跟她犯一樣的錯誤，律師黃睦涵說，贈與契約已完成或公證，贈與房產基本上是要不回來的。

曾任檢察官15年轉任律師黃睦涵說，依配偶贈與而言，除非是當初贈與時，有附帶負擔條件，諸如須扶養小孩之類，對方未能履約相關條件時，才可能翻案；如果當初贈與當下已達共識，房產是要不回來的。

律師羅瑞昌表示，夫妻或情侶間贈與後反悔案例屢見不鮮，也因個案狀況有所不同。他舉例說，親友將他出資買房借房登記給女友，但女友後來說受贈而不還，法律上如何討回房產？

他說，出錢買房託女友借名登，這約定類似委任契約，但如送女友而登記，這叫贈與契約。如借名登記的名義人後來不還 ，出資者得透過民事官司，寫民事訴狀終止委任，並請求將房產移轉登記回來。

若借名登記的證據不是很足夠 ，但對方也提不出是贈與登記的資料，或雙方也搞不清楚當初是借名或贈與登記，也得主張對方是沒有法律上原因而受有利益，依不當利益說服法官，討回買房所拿出來的錢。

法界人士認為，陳幸妤與趙建銘實際情況為何？外界並不清楚，當初贈與來龍去脈為何？也不清楚，或許尋求法律諮詢也是解決方法之一。