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影／爆趙建銘下周休診要出國 誰同行？陳幸妤：總之不是我

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
陳幸妤昨深夜加碼爆料6000萬店面贈與趙建銘，但上午面對媒體追問未再多說，並要媒體自己去查，但再爆趙建銘下周要出國，要媒體去查和誰出國，「總之不是跟我」。圖／讀者提供
陳幸妤昨深夜加碼爆料6000萬店面贈與趙建銘，但上午面對媒體追問未再多說，並要媒體自己去查，但再爆趙建銘下周要出國，要媒體去查和誰出國，「總之不是跟我」。圖／讀者提供

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區大爆料，昨天深夜更新「評論」，再追加爆料贈與趙建銘的診所房產貸款是留在她名下，還說「我沒有A錢，我可是沒有6000萬能贈與」，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。

陳幸妤今天上午前往診所上班前面對媒體訪問，未再進一步說明，反而要記者應主動查證，不要凡事等她提供資訊，「你們不能自己去查嗎？」

陳幸妤又加碼爆料，診所官網公告，趙建銘下周一休診、周二麻豆新樓醫院也休診修，媒體可以自行查詢相關資料，不必一直圍著她追問。趙建銘最近可能出國，陳幸妤說，有網友告知，至於對方要與誰同行，她並不清楚，「總之不是跟我。」要媒體自行查證。

陳幸妤向媒體表示，自己願意提供部分資訊，但有些事情她不方便說，但媒體仍應自行做功課、查詢公開資訊，「不是每一樣都靠我講嗎？」

媒體說也會去訪趙建銘，陳幸妤說，趙建銘診所有地下室等出入口，下班就直接開車離開，媒體訪不到他。但也要媒體不要圍著她，自己平時就是上下班，「我又沒什麼新聞」。

陳幸妤昨天深夜更新「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區1星負評的內容，「補充一下，我所知道的都是許○○自己寫的，我本來什麼都不知道，如果趙醫師覺得不是事實，請去罵自己的護理師自己往臉上貼金。還有，贈與的診所，店面贈與給趙建銘，貸款是留在我名下喔，我沒有A錢，我可是沒有6000萬能贈與。順便告訴大家，夫妻贈與後的房地產，離婚後是不能列入財產分配的，請大家別跟我犯一樣的錯誤，會錯到想殺死自己」。

陳幸妤 趙建銘 離婚 出國

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