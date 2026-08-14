陳幸妤悔扛趙建銘診所6千萬貸款 他籲夫妻結婚時最好約定分別財產制

前總統陳水扁的女兒陳幸妤昨晚更新她給趙建銘診所的谷歌1星負評內容，指贈與的診所、店面贈與給趙建銘，貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。律師林智群表示，自己的錢就自己保管，如果真的要贈與，應該順便把夫妻財產制改成分別財產制。

林智群在臉書表示，夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入剩餘財產分配。雖然房子贈與給老公，但銀行貸款的借款人還是陳幸妤，房貸還是陳幸妤在背，趙建銘等於是無償拿到一個價值6000萬元的財產。夫妻結婚時最好就約定分別財產制，如果沒約定，就適用法定財產制，以後會有剩餘財產分配的問題。

陳水扁是律師出身，林智群表示，「她應該問一下爸爸的」。

其他網友表示，「這個案例著著實實給大家上了一課，真的很重要」、「在感情好，或者是其中一方惡意欺瞞的時候，單純的那一方會認為畢竟是夫妻，反正在誰名下都沒關係，事情都是爆發的時候，才會知道自己當初太傻」、「現在離婚率那麼高，以後應該修法都改成分別財產制」。