陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 李怡貞推測可能跟這件事有關

前總統陳水扁的女兒陳幸妤昨證實她已離婚很久，她昨晚再更新趙建銘診所的谷歌負評內容，指診所貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。為什麼陳幸妤現在才突然重擊一拳？律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，兩造可能正在打夫妻剩餘財產分配的訴訟，現在陳幸妤才發現，之前做出的錯誤財產贈與規畫。

陳幸妤昨晚在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論更新她寫的1星負評內容，「贈與的診所，店面贈與給趙建銘，貸款是留在我名下喔，我沒有A錢，我可是沒有6000萬能贈與」。

李怡貞推測，陳幸妤可能原本以為6000萬診所給趙建銘，之後離婚分財產，反正都還是要計算，但其實是不用的。夫妻贈與和繼承財產，都不需要計入婚後財產進行分配。

如果對方在婚姻期間毫無貢獻，有沒有辦法不讓對方分配差額？李怡貞說，民法親屬編110年1月20日修正公布民法第1030條之1第2項、第3項規定，也就是原本依法是要分差額的一半給對方，要是能舉證出來，說服法官對方就是個扶不起的爛泥，就有可能可以減少分配的比例，甚至免除。實務上的要件很嚴苛，因為再怎麼樣，另一方多少都會對家庭有所貢獻。這或許是陳幸妤在生日發評論的原因。