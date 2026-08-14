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陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

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閃到腰看趙建銘骨科！他一進門傻眼：護理師超正「台南妹子都在這」

聯合新聞網／ 綜合報導
過去曾有民眾分享在趙建銘診所的看診心得，稱讚女護理師年輕又漂亮。聯合報系資料照
過去曾有民眾分享在趙建銘診所的看診心得，稱讚女護理師年輕又漂亮。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區留下一星負評，自爆與趙結束25年婚姻，並指控趙對妻兒無情無義、與護理師有感情糾紛。事件延燒，有網友翻出過去民眾分享看診心得，內容沒有提及太多醫療評價，反而大讚女護理師們年輕又漂亮。

該名網友在2024年8月閃到腰，正逢周日多數骨科診所休診，意外找到趙建銘開的兆福脊椎骨科診所。原po表示，一進診所內發現5、6個女護理師，「年輕漂亮、聲音好聽，又很好聊天」，讓他笑說「感覺全台南骨科的妹子護士都在這間了，而且只有一個男醫生，看來我讀錯科了」。

原po透露拍攝X光前，護理師為確認褲子的材質是否會影響檢查，伸手從他私密處前方抓起褲子確認，眼見對方沒有反應，讓他當下哭笑不得，只是開玩笑說「如果不是診所，真想要常來」。

陳幸妤指控趙建銘對妻兒無情無義、疑似不當醫療行為，以及和護理師有男女關係等。趙建銘則回應，「她寫的完全不是事實，何必呢？懶得回覆，我還是會憑我的實力與努力，繼續服務病人」。

而昨晚陳幸妤再度更新負評內容，除了回應先前爆料，也透露自己曾將診所店面贈與趙建銘，但相關貸款仍留在自己名下，並以自身經驗提醒大家，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。

陳幸妤 趙建銘 護理師 閃到腰 台南 負評 離婚

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