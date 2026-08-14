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陳幸妤開撕趙建銘…律師指評醫術不構成誹謗 但1爆料內容法律界線微妙

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起關注。圖為陳水扁（左）2016年出席陳幸妤（右二）牙醫診所開幕活動，趙建銘（右一）一起現身。聯合報系資料照
前總統陳水扁女兒陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起關注。圖為陳水扁（左）2016年出席陳幸妤（右二）牙醫診所開幕活動，趙建銘（右一）一起現身。聯合報系資料照

前總統陳水扁的女兒陳幸妤在前夫趙建銘的診所留1星負評，指控對方對妻兒無情無義、疑似不當醫療行為，以及和許姓護理師糾纏不清等。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，趙建銘不是路人，是「類公眾人物」，再加上陳幸妤評論的是醫術，基本上是可受公評之事，所以趙建銘再不爽也只能澄清一下，沒辦法告陳幸妤誹謗。

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王至德表示，很多人誤以為只要講的是真話，就不會構成誹謗罪，不過法條不是這樣規定。就算是事實，如果所講的內容涉及私德，且與公眾利益無關的話，就算講的是真的，也一樣會構成誹謗罪。不過還有個規定是如果所評論的事是「對於可受公評之事」，而為適當的評論的話，不予處罰。

陳幸妤評論醫療與診所服務的部分，王至德表示，確實屬於可受公評之事，因此單就醫術評論而言，趙建銘很難提告。但若是過度延伸到純私德領域，如男女感情細節，法律界線就會比較微妙。

陳幸妤先黑後紅，王至德表示，過去鏡頭前的陳幸妤總是被醜化，不過許多私下接觸過的人幾乎零負評，看診和善，為人客氣，醫術精良，與鏡頭上的陳幸妤完全不同。在拆掉那些醜化的濾鏡之後，剩下的是真性情、不掩飾的陳幸妤。

他說，陳幸妤身為「非志願性公眾人物」，承受了半輩子不屬於她的鎂光燈與惡意。或許不是個完美的公眾人物，但絕對是個極其真實的自己。卸下政治家族的光環與包袱，陳幸妤早就用自己的方式，活出了最不偽善的模樣。

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前總統陳水扁女兒陳幸妤前天生日在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區的驚人爆料引起討論，她昨天深夜更新她該則「評論」，指原先爆料前夫趙建銘與宣稱已婚的許姓護理師糾纏不清等情事，她原本不知情，都是許姓護理師自己寫的。另再追加爆料診所貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。

趙建銘診所竟是陳幸妤扛6千萬房貸？ 律師：只要多1步驟完全可以預防

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨再追加爆料，指贈與的診所，店面贈與給前夫趙建銘，「貸款是留在我名下」，她以自身案例提醒民眾，夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。詠言法律事務所長賴瑩真在「瑩真律師」臉書粉專表示，奉勸大家真的不要讓自己那麼苦命，只要再多一個步驟，這種情況是完全可以預防的。

陳幸妤開撕趙建銘…律師指評醫術不構成誹謗 但1爆料內容法律界線微妙

前總統陳水扁的女兒陳幸妤在前夫趙建銘的診所留1星負評，指控對方對妻兒無情無義、疑似不當醫療行為，以及和許姓護理師糾纏不清等。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，趙建銘不是路人，是「類公眾人物」，再加上陳幸妤評論的是醫術，基本上是可受公評之事，所以趙建銘再不爽也只能澄清一下，沒辦法告陳幸妤誹謗。

自稱前妻⋯控趙建銘無情 陳幸妤證實離婚

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天深夜在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區留下一星負評，自稱前妻，自爆與趙結束廿五年婚姻，並指控趙對妻兒無情無義、與護理師有感情糾紛。陳幸妤昨向媒體證實，已離婚一段時間，心情未受影響，一直都正常看診。

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