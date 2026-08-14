陳幸妤開撕趙建銘…律師指評醫術不構成誹謗 但1爆料內容法律界線微妙

前總統陳水扁的女兒陳幸妤在前夫趙建銘的診所留1星負評，指控對方對妻兒無情無義、疑似不當醫療行為，以及和許姓護理師糾纏不清等。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，趙建銘不是路人，是「類公眾人物」，再加上陳幸妤評論的是醫術，基本上是可受公評之事，所以趙建銘再不爽也只能澄清一下，沒辦法告陳幸妤誹謗。

王至德表示，很多人誤以為只要講的是真話，就不會構成誹謗罪，不過法條不是這樣規定。就算是事實，如果所講的內容涉及私德，且與公眾利益無關的話，就算講的是真的，也一樣會構成誹謗罪。不過還有個規定是如果所評論的事是「對於可受公評之事」，而為適當的評論的話，不予處罰。

陳幸妤評論醫療與診所服務的部分，王至德表示，確實屬於可受公評之事，因此單就醫術評論而言，趙建銘很難提告。但若是過度延伸到純私德領域，如男女感情細節，法律界線就會比較微妙。

陳幸妤先黑後紅，王至德表示，過去鏡頭前的陳幸妤總是被醜化，不過許多私下接觸過的人幾乎零負評，看診和善，為人客氣，醫術精良，與鏡頭上的陳幸妤完全不同。在拆掉那些醜化的濾鏡之後，剩下的是真性情、不掩飾的陳幸妤。

他說，陳幸妤身為「非志願性公眾人物」，承受了半輩子不屬於她的鎂光燈與惡意。或許不是個完美的公眾人物，但絕對是個極其真實的自己。卸下政治家族的光環與包袱，陳幸妤早就用自己的方式，活出了最不偽善的模樣。