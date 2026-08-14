陳幸妤追加爆料「別跟我犯一樣錯誤」 網喊話趙建銘：是男人就還6千萬

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天生日在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區的驚人爆料引起討論，她昨天深夜更新她該則「評論」，指原先爆料前夫趙建銘與宣稱已婚的許姓護理師糾纏不清等情事，她原本不知情，都是許姓護理師自己寫的。另再追加爆料診所貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。

陳幸妤前天在趙建銘的診所留1星負評，以前妻自稱，指控對方對妻兒無情無義、疑似不當醫療行為，以及和許姓護理師有男女關係等。趙建銘則在1篇網友的5星好評留言以業者身分回覆，「她寫的完全不是事實，何必呢？懶得回覆，我還是會憑我的實力與努力，繼續服務病人」。

陳幸妤昨天下午出面證實她已經離婚。昨晚再被網友發現她更新1星負評的內容，「補充一下，我所知道的都是許○○自己寫的，我本來什麼都不知道，如果趙醫師覺得不是事實，請去罵自己的護理師自己往臉上貼金。還有，贈與的診所，店面贈與給趙建銘，貸款是留在我名下喔，我沒有A錢，我可是沒有6000萬能贈與。順便告訴大家，夫妻贈與後的房地產，離婚後是不能列入財產分配的，請大家別跟我犯一樣的錯誤，會錯到想殺死自己」。

該篇評論經轉分享到Threads，引起討論，網友表示，「還要繳貸款也太衰」、「她居然還用自己的慘痛教訓提醒其他女孩，別那麼傻」、「幸妤的今日重點：夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配」、「她一定是本來和平離婚簽字，結果發現原來都是前夫和小三的陰謀所以大抓狂，這真的太賭爛了，居然還要還貸款，怪不得想來個玉石俱焚，誰怕誰」、「夫妻間贈與的房地產，離婚後原則上不會列入剩餘財產分配。真的不要以為結了婚就能毫無保留相信對方，更不要輕易把自己的財產直接送出去」。

網友也說，「陳幸妤真的不內耗，讚，無限支持她」、「陳幸妤真的是怕晚上記者太閒耶，讓全台灣人民晚上吃瓜，真的好瘋好喜歡」、「只有陳幸妤能超越陳幸妤，太帥了」、「是男人就把6000萬還回前妻」、「她的故事告訴我們，就算是前總統的女兒，也一樣可能遇到普通女人會遇到的鬼故事」、「嫁錯人馬上就扶貧了」、「趙建銘快點憑你的實力與努力把6000萬還給陳幸妤」。

陳水扁昨天對於愛女成為新聞焦點，回應媒體「已經說過對此事沒有補充，有必要在傷口上灑鹽嗎？不要只會欺負陳水扁的女兒」。

陳水扁也在Threads回覆網友指他是女權戰士時，提及「鼓勵所有受委屈的女性朋友，勇於捍衛選擇，不內耗自己」，似在為愛女加油打氣。

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