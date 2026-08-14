自稱前妻⋯控趙建銘無情 陳幸妤證實離婚

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天深夜在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區留下一星負評，自稱前妻，自爆與趙結束廿五年婚姻，並指控趙對妻兒無情無義、與護理師有感情糾紛。陳幸妤昨向媒體證實，已離婚一段時間，心情未受影響，一直都正常看診。

趙建銘因「第一家庭女婿」背景受關注，他在台南市的診所昨未營業。記者林伯驊／攝影

趙建銘診所昨公休，帳號「趙建銘」在評論區留言回應，「她寫的完全不是事實，何必呢？懶得回覆，我還是會憑我的實力與努力，繼續服務病人」。

陳幸妤昨到牙醫診所看診，中午步出面對記者神情輕鬆，指離婚已是很久以前，又不是一、兩天的事；至於為何選前天留言，她笑說「沒有，看你們太無聊啊，對不對，你們太久沒跑新聞了」、「你們都不報導」。對於評論區相關留言，她說「我知道的跟你們知道的一樣多，我很多事情都不知道，你們有興趣去問他，我就一頭霧水啊，我也不知道是不是事實，也是別人跟我講，就這樣」，談及是否影響心情，她說心情還好。

帳號「陳幸妤」留言指控趙建銘，「對前妻、對親生兒子都診斷潦草，敷衍了事」、「二兒子腳骨打球跳起來殺球，骨頭全斷，但只叫他叔叔打ＰＲＰ，一直沒有好才去拍ＭＲＩ發現是骨折；小兒子手腕處疼痛多年未好，說不出正確病因，也只建議吃藥打針擦痠痛軟膏。我的肩膀肌腱斷裂，五年來都是拿玻尿酸類固醇到我家裡當五十肩打，不讓我去診所醫院拍片子，去別家東區骨科診所打完ＰＲＰ，已改善五成以上」。

留言指出，「一個對前妻跟小孩都能無情無義的人，能有多少醫德請自行斟酌」、「他被關期間，一個自稱他診所護理師的人到我陳幸妤牙醫診所鬧事，可能是感情糾紛。另一個許姓護理師，在我離婚後，自述趙醫師曾愛慕、追求她，但當時我根本不知道任何事情」、「許女至今依然在診所任要職，雖然已宣稱結婚，但趙醫師寧願跟三個兒子疏離，還是跟此女糾纏不清」，「總之診所上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛，是在想如何上下，如何搞男女關係，自身經驗，請大家選診所慎之」。

陳幸妤畢業於陽明大學牙醫系，取得台灣大學臨床牙醫學研究所碩士學位，二○○○年底經台大醫學院教授韓毅雄介紹，認識時任台大醫院骨科住院醫師趙建銘，隔年九月舉辦婚禮，夫妻育有三子。趙二○○六年捲入台開內線交易案，二○二一年被最高法院判刑三年八月定讞，入監服刑，二○二三年假釋出獄。