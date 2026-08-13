陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

前總統陳水扁女兒陳幸妤，昨（12）日在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google Maps評論留下一星負評，除了自曝早已和趙建銘離婚，更指出前夫醫術差勁誤診兒子傷勢、錯誤治療自己的肩傷，還加碼爆料趙建銘和診所的護理師大搞婚外情。婚變事件爆發後，陳水扁在Threads一段維護女權的回文，看起來似乎在替愛女抱不平。

陳幸妤昨在Google Mpas的一則評論毀滅式爆料趙建銘，除了提到早已和趙離婚，還指出前夫醫術差勁，不僅誤診2名寶貝兒子的傷勢，甚至對於自己的肩傷，5年來都僅透過在家施打玻尿酸、類固醇治療，直到去另一間骨科診所接受PRP治療後才改善病況。

此外，陳幸妤還加碼爆料前夫和診所一名護理師大搞婚外情，直言該診所「上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛」，反而是在思考如何「上位」、如何處理男女關係，因此呼籲民眾，選擇診所時應更加謹慎。

陳幸妤婚變消息曝光後，許多媒體趕赴陳位於台南的牙醫診所採訪，根據「三立新聞網」報導，陳水扁呼籲媒體停止守在診所外堵訪，「有必要在傷口上灑鹽嗎？」

另外，陳水扁在Threads一則回文中提到，「尊重女性，本來就是普世價值」。陳水扁指出，無論立場、身分，女性都應被平等對待、被尊重，而不是成為嘲諷或是攻擊的對象。文末，陳水扁更呼籲所有女性勇於為自己發聲，「鼓勵所有受委屈的女性朋友勇於捍衛選擇不內耗自己」、「這不是什麼『女權戰士』，只是最基本的尊重」。陳水扁這段替女權發聲的回文，如今在陳幸妤婚變曝光後，看起來似乎更像在替心愛的女兒抱不平。