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「人狠話不多」陳幸妤醫術醫德如何？ 網曝唯一缺點：真性情的人

聯合新聞網／ 綜合報導
陳幸妤昨（12）日在趙建銘診所的Google Maps評論留下一星負評，不僅痛批醫術差勁、亂搞男女關係，更爆料自己和趙建銘早已離婚。聯合報系資料照
陳幸妤昨（12）日在趙建銘診所的Google Maps評論留下一星負評，不僅痛批醫術差勁、亂搞男女關係，更爆料自己和趙建銘早已離婚。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤，昨日在趙建銘診所的Google Maps評論留下一星負評，不僅痛批醫術差勁、亂搞男女關係，更爆料自己和趙建銘早已離婚。此外，有網友在Threads分享在陳幸妤診所的就醫經歷，直言陳是一名「人狠話不多」的醫師，對談過程更讓原PO直言陳幸妤唯一的缺點「大概就是真的很不會說謊」。

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陳幸妤昨（12）日在趙建銘診所的Google Maps稱趙是前夫，接著表示趙的醫術不高明，不僅誤診2名兒子傷勢，自己肩膀肌腱斷裂後，前夫的治療也不嚴謹，直到去別家骨科診所治療後才改善症狀。此外，陳幸妤也直言趙建銘和診所內的護理師大搞婚外情，感嘆該診所「上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛」，反而是在思考如何「上位」、如何處理男女關係，因此呼籲民眾，選擇診所時應更加謹慎。

婚變消息曝光後各界譁然，陳幸妤今天也現身受訪，她表示和趙建銘離婚已經一陣子。當記者問到離婚原因，陳表示應該去問趙建銘，「我很多事情都不知道，你們有興趣去問他，我就一頭霧水啊，我也不知道是不是事實」。而對於為何選在昨天爆料前夫醜聞，陳幸妤笑稱「看你們太無聊啊，對不對，你們太久沒跑新聞了」，更說「你們都不報導」。

另外，有網友在Threads分享到陳幸妤診所就醫的經歷，原PO表示因為急著想和醫師討論治療方案，即使沒預約，陳幸妤仍爽快地讓原PO進診間諮詢。原PO提到，陳幸妤唯一的缺點「大概就是真的很不會說謊」，原PO表示因缺牙需要植牙，陳幸妤當場回答「想辦法只幫你植一顆」。

原PO回憶，曾提到想做牙齒貼片，陳幸妤冷冷地答道「你又不是明星做那個幹嘛」，讓原PO直呼「就是個人狠話不多的人」。另外，原PO表示其他診所提出5年的矯正方案，好奇為何當初沒有這個方案？陳幸妤直言「因為我不想看一個病人看五年」，真性情的回答讓原PO不禁莞爾一笑。

貼文曝光後，許多網友回應「她這種很真的人反而信賴度很高」、「貼片壞處不少，但很賺，她真的人不錯」、「現在這種醫生都是寶」；此外也有陳幸妤的患者回應，她認證陳幸妤真的話不多，但做事實在，「而且拔牙用骨釘的技術都很好」。

臉書帳號陳幸妤昨（12）日在趙建銘兆福脊椎骨科診所留下一星負評。記者林伯驊／翻攝
臉書帳號陳幸妤昨（12）日在趙建銘兆福脊椎骨科診所留下一星負評。記者林伯驊／翻攝

陳幸妤 趙建銘 Google Maps 陳水扁 前夫 離婚 牙醫

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