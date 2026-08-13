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陳幸妤開撕趙建銘扮「最可怕前妻」 女律師大讚：帥又猛

聯合新聞網／ 綜合報導
陳水扁女兒陳幸妤以一則Google評論揭露婚變，李怡貞律師力讚又帥又猛。圖為陳幸妤（右）與趙建銘（左）2009年到台北看守所探望陳水扁。 聯合報系資料照
陳水扁女兒陳幸妤以一則Google評論揭露婚變，李怡貞律師力讚又帥又猛。圖為陳幸妤（右）與趙建銘（左）2009年到台北看守所探望陳水扁。 聯合報系資料照

陳幸妤於50歲生日之際，在趙建銘診所Google評論中宣告兩人已離婚，還控訴對方與護理師有不正當男女關係，並對自己與兒子「診斷潦草」，引起社會輿論關注。律師李怡貞今(13)日上午透過臉書評論此事，認為陳幸妤多年來不吵不鬧，卻在離婚之際神來一筆給了如此大資訊量的公開負評，直呼：「世界上最可怕的生物，真的是前妻。」

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李怡貞表示，其實一直很喜歡陳幸妤，雖然她是前總統陳水扁之女，但在鏡頭前總是不矯作地做自己，奔跑、大叫、咒罵。也對她過去臭臉相迎記者的情景印象深刻，認為那並非是恃寵而驕，而是「我爸是總統關我屁事的那種傲嬌」。

李怡貞對陳幸妤（中）過去對媒體臭臉相迎的情景印象深刻。 聯合報系資料照
李怡貞對陳幸妤（中）過去對媒體臭臉相迎的情景印象深刻。 聯合報系資料照

李怡貞認為，趙建銘過去看起來就是在演好女婿，但實際上有沒有好，監獄獄友應該比較知道。

對於陳幸妤不只爆了離婚一事，還以醫師身分呼籲民眾務必要慎選診所，而看完她以過來人的親身經驗，大家想不慎選也難。李怡貞不禁感嘆「世界上最可怕的生物，真的是前妻」，力讚陳幸妤真的很帥又猛。

李怡貞於留言區也補充道：「跟兒子疏離真的很壞耶！」有網友詢問，離婚後兒子或孫子可以選擇不去捧斗嗎？律師則表示，現階段的社會，男性似乎都覺得孩子再生就有，連不孕也能期待奇蹟。

貼文底下網友幾乎一面倒力挺陳幸妤，「20幾年過去了，依然是陳幸妤！」、「佩服她， 敢愛敢恨， 也有專業能力」、「就欣賞她真性情」；也有不少人認同李怡貞「前妻是最可怕生物」的說法，「陳幸妤真夠帶種，留評價的名稱就是用本名！真的是超帥！」、「把妻子惹毛了，真的是會跟你拚，哪管你是誰，還不就是地球上某個生物」。

陳幸妤 趙建銘 離婚 律師 前妻 陳水扁

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