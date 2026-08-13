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趙建銘診所去年曾被詐騙4萬元 離婚陳幸妤消息曝今日剛好公休

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院指出，男子利用告訴人給予的便利遂行其詐欺犯行，侵害他人財產權，造成告訴人損害，又斟酌他犯後始終否認犯行，且多次未到庭，也尚未與和解，認他犯詐欺得利罪判刑5月。聯合報系資料照
台南地院指出，男子利用告訴人給予的便利遂行其詐欺犯行，侵害他人財產權，造成告訴人損害，又斟酌他犯後始終否認犯行，且多次未到庭，也尚未與和解，認他犯詐欺得利罪判刑5月。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤及骨科醫師趙建銘傳婚變消息，趙建銘診所今周四公休；趙建銘診所去年4月底遇到1名騙子，同為趙姓的男子偕同祖母前往看診，誆稱與趙醫師住同棟大樓，在海外開設公司，因剛回國未帶錢包而被騙4萬餘元，診所提告後，法官認男子犯詐欺得利罪判刑5月。

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檢方起訴，男子於去年4月28日10時許偕同祖母至趙建銘經營診所就醫，經趙建銘、許姓女護理師等人說明各類醫療、注射處置自費收費金額後，明知無給付醫療費用意願及能力，佯稱與醫師住同棟大樓，透過立法委員陳亭妃介紹至診所就醫，自己在海外開設公司，因剛回國未帶錢包，身上現金不足，看診後將請公司秘書匯款。

趙建銘看診結束後，櫃台人員提供銀行帳號予男子，許女並於同日下午1時許透過LINE催促男子立即匯款，未料，男子於同日下午3時31分謊稱已匯款並傳送不詳電子匯款單，藉以取信許女，實際上診所並未收到該匯款，經許女多次催討，男子仍拖延未付醫療費，診所委請許女報警處理。

男子辯稱，確實是與趙醫師住同一個大樓，他沒有給對方不明匯款單，他離開診所後就北上看診。當時他有問是否可以刷卡，對方說不行，他以為叔叔會去付這些費用，所以才沒有去處理。

許女表示，男子說他跟趙建銘醫師住同一棟大樓 ，是陳亭妃介紹來診所，病歷寫的地址剛好是就是診所同一棟大樓。對方說他在海外開公司，剛從國外回來，錢包沒帶，所以證件也沒帶，稍後1小時有公司秘書會匯款。

許女說，實際上他說的這些是編出來的，後來她用LINE及電話多次跟對方催討，對方一直找理由拖延，說他或祖母住院，還說他媽媽過世，說會拿現金過來，但對方都沒有來，說要匯款也沒有匯，在對話中他還跟她說已經匯款，傳1個電子收據給我，但實際查證，帳戶都沒有這筆錢。

台南地院指出，男子辯稱無詐欺犯意，然依他與許女之間的LINE對話訊息所示，許女確曾多次請他匯款，他也回稱「1小時內處理好」，或多次回覆稱「我請小姐速速匯款了」、「他匯款完傳給我，我傳給您」、「小姐在處理了」等推諉之詞，但實際上均未匯款，且傳送1不明電子收據給許女表示已匯款，但卻並無匯款之實。

台南地院審酌，男子竟利用告訴人給予的便利遂行其詐欺犯行，侵害他人財產權，造成告訴人損害，惡性非輕，又斟酌他犯後始終否認犯行，且多次未到庭，也尚未與和解，迄未賠償告訴人所受損害犯後態度等一切情狀，認他犯詐欺得利罪判刑5月，未扣案犯罪所得4萬4200元沒收。

趙建銘 陳幸妤 詐騙 離婚

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