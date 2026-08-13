快訊

台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

美落後4年！陸第5架六代機上天 競爭機型F-47還在畫圖

別硬要斷捨離！「勉強丟東西」對老年人有害 可優先處理這類物品

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤留言「前妻」斷趙建銘 陳昭姿：私領域不清楚不評論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
有關前總統陳水扁女兒陳幸妤爆出婚變。圖為陳幸妤（右）、前夫趙建銘（左）2009年到台北看守所探扁。聯合報系資料照
有關前總統陳水扁女兒陳幸妤爆出婚變。圖為陳幸妤（右）、前夫趙建銘（左）2009年到台北看守所探扁。聯合報系資料照

有關前總統陳水扁女兒陳幸妤爆出婚變，與扁家交情深厚的民眾黨立委陳昭姿今天表示，陳幸妤不是公眾人物，這是私領域的事情，「我不清楚也不能評論」，同時提到衛福部前次長王必勝也曾經爆出婚外情，「公眾人物出了問題，才是應該公開檢討。」

編輯推薦

陳幸妤昨天在「兆福脊椎骨科診所」的Google評論給出一星評價，留言內容稱呼經營診所的丈夫趙建銘為「前夫」。根據鏡週刊報導，陳幸妤證實留言就是她本人寫下，內容會以「前妻」作為開頭代表已經處理完畢。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，針對陳幸妤留言「前妻」切斷趙建銘，陳昭姿受訪時表示，陳幸妤不是公眾人物，這個是私領域的事情，她不清楚也不能評論，王必勝也曾經爆出婚外情，陳時中當時就表明「私領域不能談，我們需要他，大家都有可能犯錯」。

陳昭姿說，陳時中可以不談王必勝，自己也不需要談陳幸妤，更何況她也不清楚，「我跟扁家有一定的情誼，但是也不可能在此時問個究竟」，私領域的事情就保持私領域，「公眾人物出了問題，才應該被公開檢討」。

陳昭姿 趙建銘 陳幸妤

延伸閱讀

陳幸妤轟趙建銘「超凶留言」被消失！Google地圖評論誰能刪除、怎麼審查一次看

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

陳幸妤50歲生日爆已離婚趙建銘！1星評論怒轟前夫「疏離3子也要搞男女關係」

陳幸妤、趙建銘25年婚姻告終！從醫師戀曲、台開案到1星負評　7段感情史與風波一次看

相關新聞

陳幸妤追加爆料「別跟我犯一樣錯誤」 網喊話趙建銘：是男人就還6千萬

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天生日在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區的驚人爆料引起討論，她昨天深夜更新她該則「評論」，指原先爆料前夫趙建銘與宣稱已婚的許姓護理師糾纏不清等情事，她原本不知情，都是許姓護理師自己寫的。另再追加爆料診所貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。

趙建銘診所竟是陳幸妤扛6千萬房貸？ 律師：只要多1步驟完全可以預防

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨再追加爆料，指贈與的診所，店面贈與給前夫趙建銘，「貸款是留在我名下」，她以自身案例提醒民眾，夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。詠言法律事務所長賴瑩真在「瑩真律師」臉書粉專表示，奉勸大家真的不要讓自己那麼苦命，只要再多一個步驟，這種情況是完全可以預防的。

陳幸妤開撕趙建銘…律師指評醫術不構成誹謗 但1爆料內容法律界線微妙

前總統陳水扁的女兒陳幸妤在前夫趙建銘的診所留1星負評，指控對方對妻兒無情無義、疑似不當醫療行為，以及和許姓護理師糾纏不清等。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，趙建銘不是路人，是「類公眾人物」，再加上陳幸妤評論的是醫術，基本上是可受公評之事，所以趙建銘再不爽也只能澄清一下，沒辦法告陳幸妤誹謗。

自稱前妻⋯控趙建銘無情 陳幸妤證實離婚

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天深夜在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區留下一星負評，自稱前妻，自爆與趙結束廿五年婚姻，並指控趙對妻兒無情無義、與護理師有感情糾紛。陳幸妤昨向媒體證實，已離婚一段時間，心情未受影響，一直都正常看診。

陳幸妤轟趙建銘「超凶留言」被消失！Google地圖評論誰能刪除、怎麼審查一次看

前總統陳水扁之女陳幸妤，昨日在趙建銘診所的Google地圖（Google Maps）留言，不僅意外爆料已和他離婚、表明自己是「前妻」，還控訴前夫與診所護理師不倫、對親生兒子草率診斷，整篇留言批評力道超強，堪稱是「超凶留言」，不過該篇留言隨後刪除，也引發外界猜測是陳幸妤刪除留言或是診所業者刪掉，對此Google地圖針對評論上，在店家與民眾之間有不同的處理方式。

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

前總統陳水扁女兒陳幸妤，昨（12）日在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google Maps評論留下一星負評，除了自曝早已和趙建銘離婚，更指出前夫醫術差勁誤診兒子傷勢、錯誤治療自己的肩傷，還加碼爆料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。