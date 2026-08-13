快訊

日本暴雨7千人夜宿成田機場 超商食物搶空、台旅客像難民砸2萬日圓逃離

墾丁虎頭蜂群攻擊人！生態保護區探勘 傳2死1重傷

麥當勞蝦堡退款今開跑！單點、套餐都能退 期限到9月底

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤離婚掀議 夫妻分錢、分房少做一件事恐課贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘爆出離婚消息，引發外界關注。圖為陳幸妤（右）與趙建銘（左）昔日進北所探扁，兩人一往左走一往右走，眼神各異。聯合報系資料照片
前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘爆出離婚消息，引發外界關注。圖為陳幸妤（右）與趙建銘（左）昔日進北所探扁，兩人一往左走一往右走，眼神各異。聯合報系資料照片

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘爆出離婚消息，引發外界關注。事實上，夫妻分道揚鑣除了婚姻關係告一段落，若涉及現金、房產等財產分配，也藏有稅務眉角。依現行規定，夫妻兩願離婚，依離婚協議由一方給付另一方財產，原則上不屬於贈與行為，可免課贈與稅；但若離婚後才額外送錢、送房，沒有寫進離婚協議書，又無法證明是離婚當時約定的給付，就可能被課徵贈與稅。

編輯推薦

夫妻離婚時如何分配財產才不會踩到贈與稅紅線？財政部規定，夫妻兩願離婚，如果依照離婚協議，一方應給付另一方財產，這筆財產移轉並非贈與行為，因此免課贈與稅，重點在於相關給付是否屬於雙方離婚時約定的內容。

舉例來說，夫妻簽訂離婚協議書，白紙黑字載明丈夫應支付妻子1,000萬元，丈夫之後依約給付這筆錢，就不課贈與稅。但如果1,000萬元付完後，丈夫又將一間房子無償移轉給前妻，而這間房子並未記載在原本的離婚協議書中，稅務結果就可能完全不同。

依財政部函釋，如果離婚給付已載明於離婚協議書，之後又出現協議書以外的財產給付，當事人若主張這也是離婚時約定的財產分配，就必須提出證據。若無法證明是離婚當時約定，又屬於無償移轉，就會被視為贈與，依法課徵贈與稅。因此，離婚涉及大筆現金或房地產時，最好一開始就在協議書中把給付金額、財產標的及相關安排寫清楚。

離婚當年度的綜合所得稅也有不同規定。個人在年度中離婚，隔年申報該年度所得稅時，可以自行選擇與前配偶分開或合併辦理結算申報；但離婚年度之後的年度，雙方就必須各自申報。

至於「離婚年度」如何認定，兩願離婚是以向戶政機關辦理離婚登記的年度為準，離婚效力也從登記日起算；若屬裁判離婚，則以判決確定、離婚發生效力的時間認定。換句話說，夫妻離婚除了談好財產怎麼分，更要留下完整書面紀錄，否則事後才追加財產給付，可能因舉證不足而多出一筆贈與稅負。

贈與稅 陳幸妤 夫妻

延伸閱讀

陳幸妤轟趙建銘「超凶留言」被消失！Google地圖評論誰能刪除、怎麼審查一次看

台籍妻辭職顧家遭陸籍夫外遇離婚！律師：無過錯方可要求賠償多分

被提離婚秒變臉！借名登記女婿名下鬧爭議 渣男硬搶房產：岳父送我的

只是把保單改成女兒名字」，竟可能要繳贈與稅？保單最容易踩的3大稅務地雷

相關新聞

【重磅快評】陳幸妤開撕趙建銘 不只是八卦而已

前第一千金陳幸妤主動爆料自己已經與趙建銘離婚，這兩天迅速成為最熱門的八卦。從女性獨立自主的角度來看，一段不適合的婚姻終於畫下句點，陳幸妤選擇用自己的方式說再見，網路聲量幾乎一面倒站在她這一邊。甚至有人說，「因為陳幸妤是最不會說謊的人」，所以她說的話普遍獲得認同。

閃到腰看趙建銘骨科！他一進門傻眼：護理師超正「台南妹子都在這」

前總統陳水扁女兒陳幸妤前天深夜在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區留下一星負評，自爆與趙結束25年婚姻...

陳幸妤悔扛趙建銘診所6千萬貸款 他籲夫妻結婚時最好約定分別財產制

前總統陳水扁的女兒陳幸妤昨晚更新她給趙建銘診所的谷歌1星負評內容，指贈與的診所、店面贈與給趙建銘，貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。律師林智群表示，自己的錢就自己保管，如果真的要贈與，應該順便把夫妻財產制改成分別財產制。

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 李怡貞推測可能跟這件事有關

前總統陳水扁的女兒陳幸妤昨證實她已離婚很久，她昨晚再更新趙建銘診所的谷歌負評內容，指診所貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。為什麼陳幸妤現在才突然重擊一拳？律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，兩造可能正在打夫妻剩餘財產分配的訴訟，現在陳幸妤才發現，之前做出的錯誤財產贈與規畫。

陳幸妤開撕趙建銘…律師指評醫術不構成誹謗 但1爆料內容法律界線微妙

前總統陳水扁的女兒陳幸妤在前夫趙建銘的診所留1星負評，指控對方對妻兒無情無義、疑似不當醫療行為，以及和許姓護理師糾纏不清等。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，趙建銘不是路人，是「類公眾人物」，再加上陳幸妤評論的是醫術，基本上是可受公評之事，所以趙建銘再不爽也只能澄清一下，沒辦法告陳幸妤誹謗。

趙建銘診所竟是陳幸妤扛6千萬房貸？ 律師：只要多1步驟完全可以預防

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨再追加爆料，指贈與的診所，店面贈與給前夫趙建銘，「貸款是留在我名下」，她以自身案例提醒民眾，夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。詠言法律事務所長賴瑩真在「瑩真律師」臉書粉專表示，奉勸大家真的不要讓自己那麼苦命，只要再多一個步驟，這種情況是完全可以預防的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。