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陳幸妤爆趙建銘對她疼痛只打玻尿酸 病患驚：跟我看診一樣

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤在臉書評論公開和趙建銘已離婚，趙建銘在台南五妃街的診所今未營業。記者林伯驊／攝影
前總統陳水扁女兒陳幸妤在臉書評論公開和趙建銘已離婚，趙建銘在台南五妃街的診所今未營業。記者林伯驊／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google評論，稱趙「前夫」、爆料趙對兒子、自己疼痛治療，都只打PRP、玻尿酸；一名病患回憶，去年背痛就醫，趙建銘確實直接推薦他自費打玻尿酸，當時診所一堆長輩也都排隊打PRP，「陳幸妤說的跟我看診經歷吻合」。

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趙建銘在台南五妃街開設的兆福脊椎骨科診所張貼他的門診時間，每周一、五、六、日在診所看診，周二則在麻豆新樓醫院，診所今天未營業，門口張貼下周一也休診。

這名40幾歲男子去年起背部疼痛難受，他說，去年7月就診，拍攝X光確認骨頭無異狀後，趙建銘直言「這打針比較快」，要打玻尿酸，一旁護理師配合地滴玻尿酸在他手上展示。

趙建銘當時告知自費一針1300元，若高濃度的3600元，他便答應打1300元，隨即趙就拿很長針頭，直接朝痛處注射，「上下來回戳、捅、攪，很擔心會戳歪傷到其他器官」，接著再去另間注射室，由護理師打300元的消炎針。

他說，看診後情況改善，但約隔一周又開始痛，於是再去就診，同樣又花打一針1300元玻尿酸、300元消炎針，然而依然沒有根治，決定去尋求復健科、中醫治療，其他醫生聽聞趙建銘打玻尿酸，直呼應該沒必要。

不過他兩次去看診時，診間人潮都不少，有許多患者等候，側面聽到有人特地從屏東來求醫，有長輩則是要施打PRP，但護理師告知費用破萬元。

陳幸妤在Google貼文提及趙建銘疑似和診間護理師感情糾紛，「診所上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛，是在想如何上位，如何搞男女關係」。

這名男患者說，「看不出趙醫師與她們相處情況」，不過他觀察，診內行政人員、護理師等人數不少，光櫃檯2至3人、X光室1人、注射室2人、跟診1至2人，都是女性且相當年輕、有活力，服務都很親切，應該是很愉悅的工作環境。

前總統陳水扁女兒陳幸妤在臉書評論公開和趙建銘已<a href='/search/tagging/2/離婚' rel='離婚' data-rel='/2/103728' class='tag'><strong>離婚</strong></a>，趙建銘在台南五妃街的診所今未營業。記者林伯驊／攝影
前總統陳水扁女兒陳幸妤在臉書評論公開和趙建銘已離婚，趙建銘在台南五妃街的診所今未營業。記者林伯驊／攝影

趙建銘 陳幸妤 看診 離婚

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